정부, 소부장 특화단지 3기 공모 착수

예비검토로 사업계획 보완

민간 투자·핵심기술 성과 확산 기대

정부가 소재·부품·장비(소부장) 산업 경쟁력 강화를 위한 3기 특화단지 지정 절차에 착수한다. 기존 1·2기 단지의 투자 성과를 바탕으로 지역 중심 산업 생태계 확산에 속도를 낸다는 구상이다.

산업통상부는 오는 23일 신규 소부장 특화단지 지정을 위한 공고를 개시한다고 22일 밝혔다.

앞서 1기에는 반도체(용인), 이차전지(청주), 디스플레이(천안), 정밀기계(창원), 탄소소재(전주)가, 2기에는 반도체장비(안성), 전력반도체(부산), 바이오소부장(오송), 모빌리티모터(대구), 자율주행(광주)이 각각 선정된 바 있다.

소부장 특화단지는 수요기업과 공급기업, 연구기관 등을 한 지역에 집적해 산업 협력 생태계를 구축하는 제도다. 단지 내 기업 간 연계를 통해 안정적인 공급망을 확보하고, 기술 개발과 사업화를 동시에 추진하는 것이 핵심이다.

산업부에 따르면 1·2기 특화단지 지정 이후 약 11조5000억원 규모의 민간 투자가 유치됐으며, 15개 핵심기술을 중심으로 연구개발(R&D)과 사업화가 진행 중이다.

이번 공모를 앞두고 산업부는 지방정부의 사업계획 완성도를 높이기 위해 '예비검토제'를 운영했다. 지난 1월 13일부터 3월 11일까지 약 두 달간 총 6차례 예비검토위원회를 열고, 12개 시·도의 21개 계획서를 대상으로 사전 컨설팅을 진행했다.

특히 앵커기업의 역할 설정, 타깃 품목 선정, 투자 계획의 구체성 등 주요 평가 요소를 중심으로 보완 방향을 제시해 사업 경쟁력을 끌어올리는 데 주력했다. 산업부는 다음 주 개최 예정인 사업설명회를 통해 예비검토 과정에서 도출된 주요 컨설팅 내용을 지방정부와 공유할 계획이다.

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송현주 산업부 산업공급망정책관은 "예비검토를 통해 지역 산업 발전을 향한 지방정부의 높은 관심과 준비 상황을 확인했다"며 "지역이 소부장 산업 성장의 핵심 거점으로 자리매김할 수 있도록 정부도 적극 지원할 예정인 만큼 지방정부의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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