광화문 일대 교통통제…지하철 무정차·버스 우회

을지로3가역~프레스센터 구간 경찰 버스로 이동

BTS의 광화문 컴백 공연으로 주변 교통이 통제돼 결혼식에 참석하기 어려워진 하객을 위해 경찰이 버스로 돕기로 했다.

서울경찰청은 공연이 열리는 21일 오후 3시부터 결혼식이 예정된 오후 4시까지 을지로3가역~한국프레스센터 구간에 경찰 버스를 투입해 하객을 이송하기로 했다고 연합뉴스가 전했다. 인근 교통 통제로 인해 예비 신랑·신부와 하객들이 겪을 불편이 과도하다는 판단에 따른 결정이다.

이날 오후 8시에는 광화문 광장에서 BTS의 컴백 공연이 열릴 예정이다. 이에 따라 인근 지하철역에는 열차가 무정차 통과하고 시내버스도 우회해서 운행하는 등 사실상 대중교통이 차단된다.

그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 하루 앞둔 20일 서울 종로구 광화문광장의 한 전광판에 관련 영상이 나오고 있다. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

광화문·시청·경복궁역뿐만 아니라 을지로입구역도 인파 상황에 따라 무정차 통과 가능성이 있다. 이에 따라 하객들은 을지로3가역부터 1㎞ 이상의 거리를 걸어서 이동해야 하는 상황에 놓일 것으로 예상됐다. 광범위한 교통 통제로 인해 결혼식에 차질을 빚게 된 예비 신랑·신부 측은 공연 주최 측과 서울시 등에 도움을 요청했으나 관련해서 뚜렷한 대책은 듣지 못한 것으로 전해졌다.

이 같은 상황을 파악한 서울경찰청은 내부 논의 끝에 경찰 버스로 하객들의 이동을 돕는 방안을 마련했고 예비 신랑·신부 측도 동의한 것으로 알려졌다. 경찰 관계자는 "결혼식이 열리는 오후 4시는 가장 인파가 많을 것으로 예상되는 시간대다. 식장에 들어가는 것 자체가 어려울 수 있겠다고 판단했다"며 "시민 불편을 최소화하는 차원의 결정으로 구체적인 버스 운용방식을 논의 중"이라고 전했다.

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한편 서울시와 경찰은 공연 당일 광화문 광장 주변 건물 31곳을 집중 관리 대상으로 지정해 시민들의 출입 등을 제한한다. 공연 당일 결혼식이 예정된 서울 중구 프레스센터 건물의 경우 전면 폐쇄가 어려워 금속 탐지기와 핸드스캐너 등을 활용한 보안 절차가 이뤄질 예정이다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



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