SH, 봄철 해빙기 맞아 공공주택 시설물 안전 점검

서울주택도시개발공사(SH)는 봄철 해빙기를 맞아 관리 중인 건설공사장과 공공주택 단지 옹벽 시설물에 대한 집중 안전 점검에 나섰다고 20일 밝혔다.

SH는 이달 16일과 19일 황상하 SH 사장이 직접 현장을 방문해 '해빙기 대비 안전 점검'을 진행했다. 이번 점검은 겨울철 얼었던 땅이 녹으면서 발생하기 쉬운 옹벽 붕괴, 지반 침하 등 위험 요인을 사전에 차단하고 현장 안전 관리 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

지난 16일에는 주요 건설공사장 3곳을 점검했다. 황 사장은 마곡 16단지, 마곡동 1410 공공주택, 서울시 노동자복지관 복합화 사업 현장을 방문해 안전 상태를 확인했다.

19일에는 준공 후 20년이 넘은 노후 공공주택 단지를 중심으로 옹벽 시설물 안전 점검을 진행했다.

SH는 이번 현장 점검과 함께 해빙기 동안 자체 점검반과 외부 전문가가 참여하는 정밀 점검도 병행해 점검의 실효성을 높일 계획이다. 필요한 후속 조치는 빠르게 이어갈 방침이다.

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황 사장은 "해빙기는 땅이 약해져 시설물 붕괴나 전도 등 대형 사고의 위험이 큰 시기로, 철저한 사전 점검과 선제적 대응이 무엇보다 중요하다"며 "건설 현장 근로자의 안전은 물론 공공주택 입주민이 안심하고 생활할 수 있는 주거 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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