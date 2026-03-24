최대 155도 리클라이닝 기능

XD Air 모듈로 정밀한 자극

바디프랜드가 기능·편의·디자인 모든 영역을 업그레이드한 콤팩트 헬스케어 로봇 '팔콘 2026'을 출시했다고 24일 밝혔다.

바디프랜드 헬스케어로봇 '팔콘2026'. 바디프랜드 AD 원본보기 아이콘

이번 제품은 기존 팔콘 구조에서 향상된 '플렉서블 SL 프레임'이 적용돼 상·하체 프레임이 동시에 열려 최대 155도까지 리클라이닝이 가능하다. 누운 자세에서 허벅지·엉덩이·하체 전반을 포함한 전신에 깊은 마사지를 제공한다.

한층 업그레이드된 XD Air 모듈이 적용돼 5단계로 세밀하게 도출된 에어백이 척추 라인과 굴곡을 따라 마사지를 제공한다는 점도 특징이다. 마사지 모듈이 엉덩이 부위까지 깊숙이 내려가 정밀한 자극을 구현한다.

온열 기능도 강화됐다. 등 시트 온열이 최대 60℃까지 올라가고, 3단계 온열 시스템이 적용됐다. 겨울철에도 몸의 중심부를 빠르게 데워 뭉친 근육이 보다 빠르고 부드럽게 이완된다.

마사지 프로그램은 기존에서 ▲깊은 수면 ▲미니 낮잠 ▲고요한 밤 등 숙면 기능이 추가돼 총 28개로 확대됐다. 따뜻하고 세련된 컬러로 어떤 공간에도 어울리게끔 디자인됐다.

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14개의 안전 센서는 끼임 사고 등 만에 하나 있을 수 있는 안전사고 발생 위험을 최소화한다. 바디프랜드 관계자는 "팔콘 2026은 콤팩트한 사이즈에 상위 모델에서만 가능했던 기술을 중저가 라인업에서 구현한 완성도 높은 모델"이라며 "진보된 헬스케어 로봇의 경험을 합리적인 가격에 누려보시길 바란다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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