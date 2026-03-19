권기일 대구 동구청장 예비후보는 19일 오전 10시, 일명 '삼송빵집'으로 알려진 ㈜삼송BNC와 동구 청년 일자리 창출 및 지역 경제 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

대구 수성구 ㈜삼송BNC 본사에서 체결한 이번 협약은 권 후보의 핵심 컨셉인 '찾고 싶은 동구'를 실현하기 위한 전략적 파트너십의 일환이다.

권기일 대구 동구청장 예비후보가 삼송빵집과 양해각서를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이번 협약에 따라 권 예비후보는 동구청장에 당선되면 대구 동구 지역 내 부지를 확보해 농산물의 재배(1차), 가공(2차), 유통·판매 및 관광(3차)이 한곳에서 이뤄지는 '원스톱 스마트팜·팩토리'를 조성할 계획이다.

특히 동구에서 직접 재배한 신선한 농산물을 삼송빵집의 원재료로 공급하는 '로컬푸드 시스템'을 구축해 동구의 자부심을 담은 먹거리를 생산하고 소비하는 지역 선순환 경제 구조를 완성한다는 복안이다.

권기일 예비후보는 "대한민국을 대표하는 베이커리 브랜드인 '삼송빵집'의 삼송BNC 기술력과 투자가 동구의 잠재력과 만난다면 엄청난 시너지를 낼 것"이라며, "이번 MOU는 5대 혁신 공약 중 하나인 '경제 혁신'의 마중물이 될 것이며, 일자리가 넘쳐나고 사람이 찾아오는 역동적인 동구를 만드는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 강한 의지를 표명했다.

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한편, 2015년 설립된 ㈜삼송BNC는 대구에서 시작해 현재 전국 46개 매장을 운영하며 하루 100만개의 빵을 생산하는 국내 대표 베이커리 기업으로, 경영 컨설팅 및 교육 연구 지원 등 다각적인 사업을 통해 K-베이커리 문화를 선도하고 있다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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