'주가조작 연루' 의혹 인플루언서 남편 구속 면해

"도주 우려 없어…방어권 보장"

대신증권 전직 부장 등과 함께 코스닥 상장사 주가조작 의혹에 연루된 유명 인플루언서의 남편이 구속을 피했다.

김지현 서울남부지법 영장전담 부장판사는 19일 오후 2시부터 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등 혐의를 받는 이모씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 구속영장을 기각했다.

김 부장판사는 "피의자가 범행 공모 관계나 구체적인 가담 행위, 정도, 수익 취득 여부 등을 다투고 있어 방어권을 보장할 필요가 있다"며 "현재까지 관련 증거가 상당 부분 확보돼 있고, 일부 진술이 증거와 모순되는 부분이 있으나 이런 사정만으로 증거인멸이나 도주 우려를 단정하기 어렵다"고 봤다.

유명 인플루언서의 남편이자 재력가로 알려진 이씨는 2024년 말부터 이듬해 초까지 대신증권 부장으로 재직하던 A씨, 기업인 B씨 등 시세조종 세력과 공모해 코스닥 상장사 주가를 조종하는 데 가담한 혐의를 받는다.

앞서 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부는 지난달 24일 서울 중구 대신증권 본사와 A씨의 거주지 등을 압수수색했다.

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검찰은 지난 17일 이씨에 대한 구속영장을 청구했다. 지난 5일에는 전직 부장 A씨와 B씨가 구속됐다.

이지예 기자 easy@asiae.co.kr



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