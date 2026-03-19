3월 18일부터 10회 과정
AI 마케팅·스마트팜 견학 등 실무 중심 강화
20대－ 40대까지의 젊은 층 비중 82.5%

경북 고령군은 지난 18일 농업인교육관에서 신규농업인 및 예비 귀농인 40명이 참석한 가운데 '2026년 신규농업인 기초영농기술교육 개강식'을 개최했다.


이번 신규농업인 기초영농기술 교육은 고령군 귀농·귀촌인 및 귀농 희망자를 대상으로 3월 18일부터 4월 15일까지 총 10회(40시간) 과정으로 운영된다. 특히 올해 교육 신청자 40명 중 20대부터 40대까지의 젊은 층 비중이 82.5%(33명)에 달해 고령군 농업의 젊은 변화를 실감케 했다.

지역별로는 고령군 전입자 외에도 대구(13명), 부산(1명) 등 타지역 예비귀농인이 37.5%를 차지하며 고령군이 귀농 희망지로서 높은 관심을 받고 있음을 입증했다.

2026년 신규농업인 기초영농기술교육 중/김이환 기자

2026년 신규농업인 기초영농기술교육 중/김이환 기자

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주요 교육과정은 신규농업인의 안정적인 정착에 필요한 실무 역량 강화에 집중한다. 이론 교육으로는 농업경영 전략 수립과 AI 활용 SNS 마케팅, 농지법 및 생활 법률 등 영농에 필수적인 지식을 전달한다.

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또한 관내 외 우수 스마트팜(딸기, 토마토 등) 견학과 치유농장 체험을 통해 선진 농업 사례를 직접 확인하며, 마지막 과정으로 농촌 창업 사업계획서 작성 및 발표를 통해 실제 창업 모델을 구체화할 예정이다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
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