유난히 크고 밝은 '화구'

TNT 250t 위력…굉음도

놀란 주민들 911 신고

미국 동부지역 상공에 7t 크기의 유성이 떨어지는 모습이 관측됐다.

17일(현지시간) 오전 9시쯤 미국 동부지역 하늘에서 관측된 화구의 모습. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

17일(현지시간) AP통신, 뉴욕타임스(NYT) 등 외신은 "이날 오전 9시쯤 버지니아, 메릴랜드, 펜실베이니아, 오하이오 지역에서 동시에 불타는 우주 암석 조각이 관측됐다"고 보도했다. 미국 항공우주국(NASA)도 이리호 상공에서 무게 7t에 달하는 한 유성이 관측됐다고 밝혔다.

이 유성은 지름 약 2m 무게 6~7t으로 추정됐다. 유성은 시속 7만2000km 속도로 남동쪽으로 이동하다가 오하이오주의 밸리시티 상공에서 파편화됐다. 천문학적으로는 작은 소행성급이다. 해당 유성이 화제가 된 것은 오전 9시인데도 맨눈으로 볼 수 있을 정도로 엄청나게 밝은 '화구(fireball)'였기 때문이다.

화구는 운석 가운데 유난히 크고 밝은 것으로, 흔히 별똥별로 불리는 유성보다 훨씬 밝고 크고 느리게 보인다. 때로는 초록이나 파랑 같은 색을 나타내기도 한다.

미국 여러 주와 캐나다에서까지 볼 수 있을 정도로 관측 범위 또한 넓었는데, 서쪽으로는 일리노이, 동쪽으론 필라델피아, 북쪽은 온타리오, 남쪽으로는 버지니아에 이르는 목격담이 나왔다. 이 유성은 공중에서 폭발했다. NASA에 따르면 유성의 파편화 과정에서 발생한 에너지는 TNT 250t에 해당하는 위력이었다. 이로 인해 오하이오주 북부 지역에서는 큰 폭발음과 함께 진동이 느껴질 정도였다. 집이나 창문이 흔들리거나 물건이 떨어진 사례도 있었으며, 911 신고도 이어졌다. 많은 주민은 "폭탄 터진 줄 알았다"는 반응을 보였다.

미국 국립기상청(NWS) 기상학자 더글러스 칸은 클리블랜드 남쪽에 위치한 자신의 사무실과 이리호(Lake Erie) 주변 지역에서도 진동이 느껴졌다고 말했다. 그는 "이리호 주변 지역에서도 진동이 느껴졌다"면서 "폭발음이 그 지역 대부분에 걸쳐 들렸다"고 전했다.

현지 경찰은 폭발음으로 추정되는 소리로 인해 신고 전화가 폭주했다고 밝혔다. 오하이오주 에이번 경찰은 사회관계망서비스(SNS)에서

"도시 전역에서 들린 폭발음"의 진상을 확인하고 있다고 전했다. 이후 해당 폭발음은 운석 충돌 때문으로 확인됐다. 미국유성협회(AMS)는 140건 이상의 유성 목격 보고가 이어졌다고 밝혔다. 다행히 인명 피해나 재산 피해는 보고되지 않았다.

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운석 대부분은 대기 중에서 타서 소멸한다. 다만 가디언은 오하이오 메디나 카운티 인근에 작은 파편이 남아 있을 가능성이 있다고 전했다. 지금까지 회수된 운석은 없는 것으로 알려졌다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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