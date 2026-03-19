'청년 뉴딜 프로젝트'

3월부터 11월까지 운영할 계획

지역 청년의 경쟁력 강화와 정착 기반 마련

직무 역량부터 경제 자립 심리 회복까지

청년 지원 모델

경북 성주군은 19일 AI 시대를 대비한 청년 맞춤형 성장 프로젝트를 본격적으로 가동한다고 밝혔다.

'청년 뉴딜 프로젝트'는 지역 청년의 경쟁력 강화와 정착 기반 마련을 위해 직무 역량부터 경제 자립, 심리 회복까지 아우르는 프로그램으로 성주군가족센터에서 3월부터 11월까지 운영할 계획이다. 이 사업은 매주 목요일마다 테마별로 진행되는 통합형 청년 지원 모델이다.

'청년 뉴딜 프로젝트' 교육 중/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

프로그램은 ▲Re:skill ▲Re:work ▲Re:fresh ▲Re:mind 등 4개 트랙으로 구성되며, 변화하는 시대에 맞춰 청년들의 '일·삶·마음'을 전방위적으로 지원하는 것이 특징이다.

특히' Re:skill' 과정에서는 취업 준비를 위한 생성형 AI(ChatGPT), 디지털 디자인, 콘텐츠 제작 등 최신 기술을 활용한 실무 교육이 진행되고, 'Re:work' 과정은 AI 시대 직업 변화 대응 전략을 비롯해 로컬 비즈니스 창업, 투자 및 재테크 교육까지 포함해 청년들의 경제적 자립 역량을 끌어올리는 데 초점을 맞췄다.

이와 함께 'Re:fresh' 프로그램에서는 업사이클링, 향기 테라피, 등 지역 자원을 활용한 체험형 활동이 진행되며, 'Re:mind'에서는 명상, 감정 글쓰기, 비폭력 대화법 등 심리 회복 프로그램을 통해 청년들의 정서적 안정도 지원한다.

그뿐만 아니라, 청춘 식탁 프로그램을 월 1회 운영하여 요리 수업을 통해 지역 내 1인 가구 청년들의 사회관계망을 형성하여 지역 정착을 유도할 계획이다.

성주군은"이번 청년뉴딜 사업은 단순 교육 프로그램이 아니라 AI 시대에 발맞추어 나갈 역량을 키우는 동시에, 지역에서 안정적으로 살아갈 수 있는 기반을 마련하는 데 의미가 있다"고 강조했다. 이어 "청년이 떠나는 지역이 아닌, 청년이 돌아오고 머무는 성주를 만드는 것이 목표"라며 앞으로도 실효성 있는 청년 정책을 지속해서 확대해 나가겠다고 밝혔다.

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한편, 해당 프로그램은 강좌별 매월 1회 정기적으로 운영되며, 참여 신청 및 세부 일정은 성주군가족센터를 통해 확인할 수 있다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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