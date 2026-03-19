퇴원 환자 지역사회 복귀 지원

식사·주거 돌봄 연계 강화

강원도 원주시는 19일 시청에서 '의료·요양·돌봄 통합지원' 특화사업 추진을 위한 업무협약식을 개최했다.

원주시는 19일 시청에서 '의료·요양·돌봄 통합지원' 특화사업 추진을 위한 업무협약식을 개최하고 있다. 원주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 오는 27일 시행되는 의료·요양 등 지역돌봄의 통합지원에 관한 법률에 대비해 지역 내 의료·돌봄 자원을 체계적으로 연계하고, 퇴원 환자의 안정적인 지역사회 복귀를 지원하기 위해 마련됐다.

협약식에는 강원특별자치도 원주의료원, 영광재활병원, 원주성모병원, 원주센텀병원, 연세요양병원 등 의료기관 5곳과 원주지역자활센터, 자활기업 해피푸드, 해피하우징 등 3개 기관이 참여했다.

원주시는 이번 협약을 바탕으로 퇴원 환자의 지역사회 연계, 식사 지원, 주거환경 개선 등 통합돌봄 특화사업을 본격 추진할 계획이다. 이를 통해 퇴원(예정) 환자 중 의료·돌봄 필요도가 높은 대상자를 조기에 발굴해 지역사회 서비스와 연계함으로써 재입원을 예방하고 안정적인 재가 생활을 지원한다.

또한 통합돌봄이 필요한 대상자를 발굴·선정한 뒤, 건강 상태와 생활 여건 등을 종합적으로 반영한 개인별 지원 계획을 수립하고, 필요한 서비스를 수행기관에 연계·의뢰할 예정이다. 수행기관은 대상자의 욕구에 따라 맞춤형 서비스를 제공하게 된다.

제공되는 서비스는 보건의료, 건강관리, 장기요양, 일상생활돌봄, 주거돌봄 등으로 구성되며, 방문진료, 재활, 가사지원, 주거개선 등 다양한 서비스가 통합적으로 제공될 예정이다.

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원강수 원주시장은 "이번 협약을 계기로 의료기관과 돌봄기관, 행정 간 협력을 강화해 지역 중심 통합돌봄 체계가 현장에 안착할 수 있도록 하겠다"며 "시민들이 살던 곳에서 건강하고 안정적으로 생활할 수 있도록 촘촘한 지원체계를 마련해 나가겠다"고 말했다.

원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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