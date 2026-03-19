지역 상권 소비 활력 기대

전남 담양 메타세쿼이아길 모습. 전남 담양군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 담양군이 대표 관광지인 메타세쿼이아 가로수길 방문객을 대상으로 입장료 전액을 담양사랑상품권으로 환급하는 제도를 오는 21일부터 본격 시행한다고 19일 밝혔다.

이번 제도는 관광객의 소비를 지역 상권으로 자연스럽게 유도해 지역 경제에 활력을 불어넣고자 마련됐다. 방문객이 메타세쿼이아길 입장권을 구매하면 해당 금액만큼 담양사랑상품권으로 즉시 돌려받아 군 전역의 가맹점에서 자유롭게 사용할 수 있다.

담양군은 본격적인 시행에 앞서 지난 2월 1일부터 3월 20일까지 약 두 달간 '임시 환급쿠폰'을 지급하며 시범 운영을 진행했다. 이 기간 운영상 문제점을 점검하고 개선 사항을 보완했으며, 21일부터는 어른 2,000원, 어린이 1,000원의 입장료 전액을 정식 담양사랑상품권으로 환급한다.

다만 시범 운영 기간에 배부된 임시 환급 쿠폰은 정식 상품권으로 교환할 수 없다. 해당 쿠폰은 오는 4월 30일까지 메타랜드 및 담양읍 중앙로 일대 상가에서 사용해야 한다. 상가에서 수거된 임시 쿠폰은 6월 30일까지 담양군청 관광과를 통해 환급 신청이 가능하다.

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담양군 관계자는 "메타세쿼이아길을 찾는 관광객이 지역 상가를 이용하며 머무는 관광이 정착되는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 관광 산업과 지역 소상공인이 상생할 수 있는 다양한 정책을 추진하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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