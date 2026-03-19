AI 전환 시대 디지털 격차 해소

직장인 야간반·시니어 전용반 신설 등

세대별 맞춤형 프로그램 대폭 강화

경기 광명시(시장 박승원) 디지털혁신교육센터가 시민들의 디지털 역량 강화를 위해 오는 23일부터 '2026년 상반기 맞춤형 디지털 교육' 수강생을 선착순 모집한다.

광명시, ‘2026년 상반기 맞춤형 디지털 교육’ 수강생 모집 안내문. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 교육은 시민들의 다양한 학습 요구를 반영해 지난해보다 다채로운 연중 프로그램으로 기획했다.

특히 교육 사각지대 해소를 위해 성인 대상 '직장인반(저녁)'과 '시니어반'을 신설하며 세대별 맞춤형 교육 체계를 갖췄다.

청소년 대상 프로그램은 진로 탐색과 창의력 향상에 초점을 맞췄다. 주요 과정으로는 ▲인공지능(AI) 게임 제작 ▲블루투스로 만드는 사물인터넷(IoT) 실습 등을 마련했다.

성인 프로그램은 수준과 목적에 따라 세분화해 운영한다. 구체적인 교육 과정은 ▲디지털 일상 최적화(입문) ▲첫 AI 비서 만들기(시니어) ▲업무 자동화 실무(직장인 저녁반) ▲시민 앱 제작(심화) 등이다.

시니어층은 AI를 활용한 글씨기와 영상 제작으로 디지털 활용 능력을 키우고, 직장인은 실무 자동화 기술을 습득해 업무 효율을 높일 것으로 기대된다.

이민정 교육청소년과장은 "이번 교육은 시민들이 디지털 기술을 막연한 어려움이 아닌 일상의 편리한 도구로 체감하도록 돕는 데 중점을 두었다"며 "앞으로도 광명시민 누구나 디지털 혜택을 온전히 누릴 수 있도록 맞춤형 교육 기회를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

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수강 신청은 오는 23일부터 광명시 디지털혁신교육센터 누리집에서 선착순으로 진행한다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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