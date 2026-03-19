부산 소재 이노비즈 기업 '성원기업'

저압·고안전 대용량 저장기술 상용화 추진

성원기업은 수소저장합금 기반 고체수소 저장기술을 활용해 저압·고안전 조건의 대용량 수소 저장 시스템을 개발하고 실증을 마쳤다고 19일 밝혔다.

고체수소 저장기술은 태양광·풍력 등 재생에너지 기반의 에너지 저장 수단으로 활용 가능성이 논의되고 있지만, 높은 안전성과 달리 수소 흡·방출 속도 지연과 열·에너지 관리 부담이 기술적 과제로 그동안 지적됐다.

성원기업은 이를 개선할 저장·제어 기술을 확보하고, 시스템 운전 효율과 적용성을 높이는 방향으로 기술 고도화를 진행했다. 자체 개발한 제어 알고리즘, 열관리 기술, 압력용기 설계 역량을 집중해 실제 사용 환경에서도 효율적으로 운전할 수 있는 '수소저장합금 기반 대용량 수소저장 압력용기'를 완성했다.

기술이전을 통해 개발 완료된 수소 10kg 저장 저압 수소저장합금 기반 0.3m³급 압력용기. 이노비즈협회 AD 원본보기 아이콘

해당 압력용기는 수소 10kg 이상을 저장할 수 있는 0.3㎥급으로 개발됐으며, 이를 40kg 이상 저장 가능한 1.0㎥급으로 확장해 저압·고안전 조건에서의 실증도 마쳤다. 한국가스안전공사(KGS) 가스용품 제품검사 역시 통과했다.

성원기업 관계자는 이번 성과에 대해 "성원기업이 그동안 축적해온 관련 기술 역량과 더불어 글로벌 톱(TOP) 전략연구단 사업 참여, 한국생산기술연구원과의 기술협업을 통해 실증 체계를 구체화한 결과"라고 평가했다.

아울러 성원기업은 한국생산기술연구원과 기술료 1억원 규모의 기술이전 계약을 체결하고, 이를 바탕으로 수소 흡·방출 과정에서 열교환 효율을 높인 수소저장합금 용기 개발을 완료했다. 현재는 관련 시스템 고도화 및 사업화를 추진 중이다.

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정종태 성원기업 대표는 "수소 인프라는 기술뿐 아니라 안전 기준과 경제성이 함께 검증돼야 한다"며 "한국생산기술연구원과의 기술이전과 협업을 바탕으로 시장 확대에 본격 나설 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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