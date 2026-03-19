복지 향상 및 친환경 장례문화 확산 위한 협력 강화

산림조합상조와 한국지역자활센터협회, 전국주민협동연합회 사회적협동조합 우리함께 관계자들이 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 산림조합상조 제공 AD 원본보기 아이콘

산림조합상조는 지난 3월 16일 한국지역자활센터협회 및 전국주민협동연합회 사회적협동조합 우리함께와 각각 업무협약(MOU)을 체결하고, 각 기관의 발전과 안정적인 운영을 위한 협력체계를 구축하기로 했다고 밝혔다. 이번 협약은 기관 간 상호 협력을 통해 복지 증진과 사회적 가치 실현을 도모하기 위해 마련됐다.

산림조합상조는 한국지역자활센터협회와 전국주민협동연합회 사회적협동조합 우리함께와의 협약을 통해 협회 산하 기관 및 복지 종사자와 협동조합 산하 지역 주민협동회 및 조합원의 복지 향상과 경제적 이익 증진을 위한 다양한 협력 사업을 추진할 계획이다. 또한 각 기관의 안정적인 운영과 발전을 지원하는 한편, 친환경 장례문화 확산을 위한 공동 활동과 홍보에도 협력해 나갈 예정이다.

산림조합상조 관계자는 "이번 협약을 통해 각 기관 구성원들의 복지 향상과 사회적 가치 실현에 기여할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 다양한 기관과의 협력을 통해 친환경 장례문화 확산과 상생 발전을 위한 노력을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

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한편 산림조합상조는 친환경 장례문화 확산과 고품질 장례서비스 제공을 목표로 다양한 기관 및 단체와의 협력 사업을 지속적으로 확대하고 있다.

lshb01@asiae.co.kr



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