파급 효과 진단하고 대응 노력 공유

한국과 영국의 재무당국이 만나 중동 상황이 양국 경제에 미칠 파급 효과를 진단하고 대응책을 공유했다.

최지영 재정경제부 국제경제관리관은 19일 서울에서 린지 화이트 영국 재무부 국제차관보와 제2차 한·영 경제금융대화를 열었다.

최지영 재정경제부 국제경제관리관이 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '제2차 한영 경제금융대화'에 참석해 린지 화이트 영국 재무부 국제금융 차관보와 악수하며 인사를 하고 있다. 재정경제부 AD 원본보기 아이콘

한·영 경제금융대화는 2023년 11월 양국 정상의 합의를 계기로 신설된 양국 재무부 간 경제·금융 분야 협의체다. 경제·금융 협력 확대와 정책 공조 강화가 목표다. 양국 재무부는 2024년 9월 협의체 신설 이후 영국 재무부에서 첫 회의를 개최한 바 있다.

이번 회의에서 양측은 최근 거시경제 동향과 양국의 정책 우선순위, 금융서비스 및 금융규제, 경제안보, 다자협력 등 경제·금융 분야 주요 현안에 대해 폭넓게 의견을 교환했다.

특히 최근 국제금융시장의 주요 변동성 확대 요인인 중동 상황 전개가 향후 세계 경제 및 양국 경제에 미칠 파급 효과를 진단하는 한편, 부정적 영향을 최소화하기 위한 양국 정부의 대응 노력을 공유했다.

양측은 지정학적 긴장, 금융의 디지털화 등으로 글로벌 경제 환경이 급변하는 가운데 공급망, 금융서비스 등 다양한 분야에 걸친 논의를 통해 상호 이해를 높이고, 협력을 더욱 강화해 나갈 필요가 있다는 데 공감했다.

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다자협력 분야에서도 영국과 한국이 각각 2027년, 2028년 주요 20개국(G20) 의장국인 만큼, 주요 이슈에 대해 지속 소통하고 G20·G7 등 다자간 포럼에서의 협력을 증진해 나가자는데 의견을 같이했다.

양국 재무부는 앞으로도 한-영 경제금융대화를 정례 개최해 경제·금융 분야 정책 소통을 지속하면서, 글로벌 현안에 대한 공조를 강화해 나가기로 했다. 재정경제부는 올해 중 상대국과 경제 분야의 상호 이해를 제고하는 기회가 될 수 있는 양자 간 경제·금융 협력 채널을 지속 강화해 나갈 예정이다.

최지영 재정경제부 국제경제관리관이 3월 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '제2차 한영 경제금융대화'에 참석, 모두발언을 하고 있다. 재정경제부 원본보기 아이콘

세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr



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