지침 변경 안내·안전교육 병행

18일 설명을 통해 친환경 직불제와 유기질비료 지원, 친환경 자재 지원 등 주요 사업의 추진 방향과 지원 기준을 공유했다. 영암군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 영암군이 친환경농업 정책 이해도 제고와 인증 관리 강화를 위해 사업설명회와 안전성 교육을 실시했다.

군은 지난 18일 청소년센터에서 친환경 인증 농가를 대상으로 '친환경농업 사업설명회 및 안전성 의무교육'을 개최했다고 밝혔다.

이번 설명회는 2026년 친환경농업 관련 사업 내용을 안내하고 전년도 대비 변경된 지침과 주요 달라진 사항을 중심으로 농가의 이해도를 높이기 위해 마련됐다.

설명회에서는 친환경 직불제와 유기질비료 지원, 친환경 자재 지원 등 주요 사업의 추진 방향과 지원 기준이 공유됐으며, 농가 현장에서 혼선을 줄이기 위해 변경사항을 중점적으로 안내했다.

이어 진행된 안전성 의무교육에서는 친환경농업 실천 과정에서 반드시 준수해야 할 기준과 유의사항이 전달됐다. 특히 국립농산물품질관리원 관계자가 참여해 논둑 제초제 살포 금지, 동계작물 재배 시 화학비료 사용 금지 등 인증 취소 사례를 중심으로 설명하며 사전 예방의 중요성을 강조했다.

군은 이번 교육을 통해 사업 참여 농가의 정책 이해도를 높이고 인증 취소 예방과 친환경농업 신뢰도 확보에 기여할 것으로 기대하고 있다.

우승희 영암군수는 "사업 지침에 대한 정확한 이해와 안전성 관리 준수가 친환경농업의 기본"이라며 "농가가 변화하는 정책에 능동적으로 대응할 수 있도록 현장 중심 지원을 강화하겠다"고 말했다.

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박미아 영암군 농업정책과장은 "지속적인 교육과 지도·점검을 통해 인증 취소 사례를 최소화하고 친환경농업의 안정성과 신뢰도를 높여 나가겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 염승훈 기자 yeomsh007@asiae.co.kr



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