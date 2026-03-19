통합의회 출범·운영 협력과제 제안

협의체 운영방안 등도 논의 진행

전라남도의회는 광주광역시의회와 함께 통합의회 구성을 위한 실무 면담을 진행했다. 전남도의회 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도의회는 광주광역시의회와 함께 통합의회 구성을 위한 실무 면담을 19일 광주광역시의회에서 개최했다.

이번 만남은 통합특별시의회의 성공적인 출범과 운영을 위한 협의체 구성 및 역할을 논의하기 위해 마련됐다. 이를 계기로 향후 실무협의를 본격적으로 추진해 나갈 계획이다.

양 시·도의회 사무처장은 협의체를 구성, 통합의회 출범 시까지 주요 과제의 발굴·협의·조정 및 이행을 체계적으로 관리해 나가기로 했다. 또 의원의 의사결정을 지원하기 위한 자료를 상호 공유하고 공동 검토 체계를 구축하기로 합의했다.

전라남도의회 위광환 사무처장은 "통합의회가 7월 1일 차질 없이 출범할 수 있도록, 필요한 실무 검토 및 협의를 마치고 협의체에서 추진 방침을 결정하는 등 출범 준비에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.

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또 "양 의회 간 긴밀한 협력을 바탕으로 통합 특별시의회가 안정적으로 출범될 수 있는 기반을 마련해 나가겠다"고 덧붙였다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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