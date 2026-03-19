경기신용보증재단이 창립 30주년을 맞아 인공지능(AI) 등을 활용한 금융지원 체계를 고도화하고 다양한 정책보증 지원을 강화한다. 또 중동발 위기 대응 특별 경영자금을 선제적으로 지원한다. 경기신보는 앞서 지난달 전국 지역신용보증재단 중 최초로 누적 보증공급 60조원을 돌파했다.

경기신보는 19일 수원 광교융합타운 내 본점 3층 강당에서 창립 30주년 기념행사를 갖고 새로운 도약을 다짐했다.

경기신보는 이번 창립 30주년을 계기로 AI 전환과 데이터 기반 운영 등 내부 혁신을 통해 금융지원 체계를 더욱 고도화화하기로 했다.

경기신용보증재단이 19일 창립 30주년 기념식에서 시석중 이사장(중앙) 등이 참석한 가운데 떡 절단식을 하고 있다. 경기신용보증재단 제공 AD 원본보기 아이콘

또 최근 중동 정세 악화에 따라 유가와 환율의 변동성이 확대되면서 도내 중소기업과 소상공인의 경영 불확실성도 커지고 있는 만큼, 경기도와 함께 '중동 위기 대응 특별경영자금'을 준비해 선제적으로 위기 대응에 나서기로 했다.

아울러 '경기도 소상공인 지원자금' 등 다양한 정책보증상품을 고객이 보다 쉽고 빠르게 이용할 수 있도록 신청 절차와 이용 편의성도 지속적으로 높이기로 했다.

경기신보는 이외에도 중·저신용 소상공인을 대상으로 맞춤형 경영 컨설팅을 실시하는 등 보증과 컨설팅을 결합한 지원을 강화하고 있다. 특히 컨설팅을 수반한 보증은 일반 보증 대비 부실 발생 비율이 최대 2.58%p 낮은 것으로 나타났다.

경기신용보증재단이 지난달 전국 최초로 보증 공급 지원 60조원을 돌파했다. 경기신용보증재단 원본보기 아이콘

앞서 경기신보는 지난달 24일 전국 지역신용보증재단 중 최초로 누적 보증공급 60조원을 달성했다. 이는 2024년 누적 보증공급 50조원 돌파 이후 2년 만에 10조원이 늘어난 것이다. 경기침체로 어려움을 겪는 중소기업과 소상공인에 대한 금융지원을 꾸준히 확대해 온 결과다. 이를 통해 최근 2년간 도내 생산 유발효과 7조9710억원, 고용 창출 2만9107명 등 지역경제 활성화에 기여한 것으로 경기신보는 보고 있다.

시석중 경기신보 이사장은 "경기신보가 걸어온 지난 30년은 소상공인과 중소기업을 지켜주고 키워주며, 내일을 열어준 희망의 사다리 역할과 담보 부족으로 어려움을 겪던 수많은 이들에게 보증이라는 기회의 사다리 역할을 해온 시간이었다"며 "앞으로 경기신보는 단순히 보증만 지원하는 기관을 넘어 사업성공에 필요한 경영 컨설팅과 솔루션은 물론, 경영정보와 교육을 제공하는 종합금융서비스기관으로 나아가기 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.

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한편 경기신보는 이날 지난 30년간 경기신보의 성장과 도약에 함께해 온 경기도 중소기업 CEO연합회, 중소기업융합 경기연합회, 경기도 소상공인연합회, 전국상인연합회 경기도지회, 한국여성경제인협회 경기도지회에 감사패를 전달했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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