수심위 시행 이래 첫 피의자 출석 사례

성추행 의혹을 받는 장경태 더불어민주당 의원이 자신이 요청해 소집된 경찰 수사심의위원회에 출석했다.

장경태 더불어민주당 의원이 19일 오후 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 수사심의위원회에 출석하기 위해 청사로 향하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

서울경찰청은 19일 오후 서울 종로구 시경 청사에서 준강제추행 혐의를 받는 장 의원 사건에 대한 수사심의위원회를 개최했다. 수사심의위원회는 민간 위원들이 수사 적정성을 따지는 기구다. 장 의원은 '성추행 피해를 주장하는 고소인과 사건 현장 동석자들을 상대로 거짓말탐지기 조사를 해달라'는 취지로 경찰 수사심의위원회 개최를 요청한 바 있다.

장 의원은 이날 청사에 도착해 "그동안 충분한 자료를 제출했고 많은 증거를 확보하고 있다"며 "수사심의위원회에서 엄격하게 결정을 내려달라"고 말했다. 수심위 소집 요청 이유를 묻는 말엔 "더 많은 분이 진실을 밝히기 위해 노력하는 것이 좋다"고 답했다. 2차 가해라는 지적에 어떻게 생각하느냐는 질문에는 "어떻게 2차 가해가 성립하느냐"고 반문하기도 했다.

장 의원은 2023년 10월 서울 여의도 한 식당에서 국회 보좌진들과 술자리를 하던 중 여성 보좌진을 성추행했다는 의혹을 받고 있다. 장 의원은 관련 혐의를 전면 부인해왔다.

피해자 측 변호인은 "수심위 절차를 통해 수사기관 판단을 흔들고 면죄부를 받으려는 시도"라며 "시간 지연 의도도 의심된다"고 주장했다.

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수사심의위원회는 수사 계속 여부와 송치 여부, 추가 수사 필요성 등을 권고할 수 있다. 다만 법적 강제력은 없다.

오지은 기자 joy@asiae.co.kr



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