저소득 환자 10명 의료비 지원
자립 프로그램에도 5000만원 투입

에쓰오일은 19일 서울 영등포 한림대학교 한강성심병원에서 사회복지법인 한림화상재단에 저소득 가정 화상 환자 지원을 위한 후원금 1억5000만원을 전달했다고 밝혔다.

화상환자 치료비 및 자립지원 후원금 전달식에서 방주완 에쓰오일 CFO(오른쪽)가 한림화상재단 허준 이사장과 기념사진을 촬영하고 있다. 에쓰오일 제공

화상환자 치료비 및 자립지원 후원금 전달식에서 방주완 에쓰오일 CFO(오른쪽)가 한림화상재단 허준 이사장과 기념사진을 촬영하고 있다. 에쓰오일 제공

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이번 후원금은 저소득 가정 화상 환자 10명의 치료비로 1인당 1000만원씩 총 1억원이 지원된다. 나머지 5000만원은 화상 환자의 자립을 돕기 위한 프로그램에 사용될 예정이다. 환자가 직접 참여하는 압박옷 제작 활동과 화상 안전 및 인식 개선 캠페인 등에 투입된다.


에쓰오일은 2021년부터 한림화상재단과 협력해 화상 환자 의료비 지원을 이어오고 있다. 해당 후원금은 경제적 부담으로 치료를 중단하는 사례를 줄이고, 환자들이 안정적으로 치료를 이어갈 수 있도록 돕는 데 활용되고 있다.

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에쓰오일 관계자는 "화상 환자들이 걱정 없이 치료를 받고 건강한 일상으로 복귀하길 바란다"며 "앞으로도 어려운 이웃을 위한 사회공헌 활동을 지속하며 ESG 경영을 실천해 나가겠다"고 말했다.


서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
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