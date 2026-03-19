소비자원, 해외직구 플랫폼 헤드폰 20개 조사

35%가 안전기준 못미쳐

알리익스프레스, 테무, 아마존 등 해외 직구 플랫폼에서 판매되는 어린이 헤드폰이 국내 안전기준에 부적합한 것으로 확인돼 소비자들의 주의가 요구된다.

한국소비자원은 주요 해외직구 플랫폼에서 판매되는 어린이 헤드폰 20개 제품의 안전성을 조사한 결과, 35%(7개)가 안전기준에 못미치는 것으로 확인됐다고 19일 밝혔다.

유해 물질 안전성 검사 결과 조사 대상 제품 중 7개(케이블, 헤어밴드, 이어패드)에서 국내 안전기준(0.1% 이하)을 최대 200배 초과하는 프탈레이트계 가소제가 검출됐다. 이 중 4개 제품에서는 국내 안전기준(100㎎/㎏ 이하)을 최대 39배 초과하는 납도 검출됐다. 카드뮴은 조사 대상 전 제품이 국내 안전기준(75㎎/㎏ 이하)에 적합했다.

환경호르몬인 프탈레이트계 가소제는 생식 및 성장 발달에 부정적인 영향을 주고, 납은 발암물질로 지능 발달 저하나 식욕부진, 빈혈, 근육약화 등을 유발할 수 있어 유의해야 한다.

소비자원은 해외직구 플랫폼 사업자에게 조사 결과를 공유하고 제품의 판매 차단을 권고했다. 알리 익스프레스와 테무는 해당 제품에 대해서 판매 중단했음을 회신했지만, 아마존은 별도의 회신이 없었다.

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소비자원 관계자는 "해외직구 제품의 국내 유통 현황을 지속적으로 점검해 국내 안전기준에 부합하지 않는 위해 제품의 유통 확산을 방지하겠다"고 말했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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