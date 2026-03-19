2회 연속 동결 결정

일본은행(BOJ)이 19일 기준금리를 0.75%로 동결하기로 결정했다.

니혼게이자이신문(닛케이)과 교도통신 등은 BOJ가 이날까지 이틀간 개최한 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기정책금리를 유지하기로 했다고 보도했다.

BOJ 전경. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

BOJ는 지난해 12월 금리를 '0.5% 정도'에서 '0.75% 정도'로 인상한 뒤 이날까지 2회 연속 금리를 동결했다.

앞서 블룸버그가 경제학자 51명을 상대로 BOJ의 금리 결정에 대해 설문조사 한 결과 응답자 전원이 동결을 예상했다. 외신들도 미국·이스라엘의 이란 공격 이후 중동 정세 불확실성이 높아지고 국제 유가가 급등하며 BOJ가 금리를 유지할 것으로 전망해왔다.

이번 회의에서 정책위원 9명 중 8명은 금리 동결 의견을 냈다. 다카다 하지메 위원만 해외발 물가 상승의 파급 효과로 일본 물가도 상승할 가능성이 크다고 보고 금리를 1%로 올릴 것을 제안했다. 그는 지난 1월 회의에서도 금리 인상을 제안한 바 있다.

회의 이후 발표한 성명문에서 BOJ는 중동 정세 긴장과 관련 "국제 금융자본 시장에서 불안정한 움직임이 나타나고 있다"며 "원유 가격도 크게 상승하고 있어 향후 동향에 주의가 필요하다"고 밝혔다. 또 원유 가격 상승이 기조 물가에 미치는 영향에 대해서 "유의할 필요가 있다"고 했다.

다만 BOJ는 일본 경제가 완만한 성장세를 이어가고, 임금과 물가가 점진적으로 상승하는 흐름이 유지될 것이라는 기존 판단을 재확인했다. 올해 말부터 2027년에 걸쳐 2% 물가 안정 목표를 달성할 것으로 내다본다.

이와시타 마리 노무라증권 금리 전략가는 "BOJ는 중동 정세로 인해 고유가가 얼마나 오래 지속될지 불분명하기 때문에 상황을 더 지켜볼 시간이 필요하다고 말하는 것 같다"고 평가했다.

AD

향후 금리 결정 시 엔화 가치 하락도 영향을 미칠 것으로 보인다. 이날 달러 당 엔화 환율은 한때 159.89엔까지 올랐다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>