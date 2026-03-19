취약계층 지원 확대…맞춤형 복지사업 발굴 추진

고려아연 온산제련소가 지역 취약계층 지원을 위해 울산 울주군에 성금 5억원을 전달했다.

사진 왼쪽부터 양호영 사회복지공동모금회 울산지회 사무처장, 이순걸 울주군수, 김승현 고려아연 온산제련소장이 성금 전달식에서 기념촬영 하는 모습. 고려아연 제공 AD 원본보기 아이콘

고려아연 온산제련소는 전날 울산 울주군청에서 성금 전달식을 열고 지역 사회복지시설과 저소득 계층 지원을 위한 기탁금을 전달했다고 19일 밝혔다. 이번 성금은 울주군 내 복지시설과 단체, 취약계층 지원에 활용될 예정이다.

전달식에는 이순걸 울주군수와 김승현 고려아연 온산제련소장, 양호영 사회복지공동모금회 울산지회 사무처장 등 관계자들이 참석했다.

이번 기탁금은 지난해 말 고려아연이 사회복지공동모금회에 전달한 이웃사랑 성금 30억원 가운데 일부로, 이 중 5억원이 온산제련소가 위치한 울주군에 지정 기탁됐다. 고려아연이 2007년부터 지난해까지 사회복지공동모금회에 전달한 누적 기부금은 총 397억원에 달한다.

울주군은 이번 기탁금을 활용해 '고려아연 후원 지정기탁사업 아이디어 공모'를 진행할 계획이다. 이를 통해 지역 실정에 맞는 맞춤형 복지사업을 발굴하고 공정한 절차를 거쳐 지원 대상을 선정할 방침이다.

김승현 고려아연 온산제련소장은 "지역사회 구성원으로서 어려운 이웃들에게 실질적인 도움이 되길 바라는 마음으로 성금을 마련했다"며 "앞으로도 사회적 책임을 다하고 울주군과의 상생을 위한 나눔 활동을 이어가겠다"고 말했다.

이순걸 울주군수는 "매년 지역사회를 위해 꾸준히 성금을 기탁해 주는 고려아연에 감사드린다"며 "기탁금이 복지 사각지대에 놓인 이웃들에게 희망이 될 수 있도록 소중히 활용하겠다"고 밝혔다.

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한편 고려아연은 매년 영업이익의 약 1% 수준인 70억원 규모를 사회에 환원하며 노인, 아동, 발달장애인, 한부모 가정 등 다양한 계층을 지원하고 있다. 또한 본사와 계열사, 온산제련소 임직원들이 정기적인 봉사활동에 참여하며 지역사회와의 상생을 이어가고 있다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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