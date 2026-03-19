방산 수출 강화·AI·우주 등 미래 포트폴리오 확대

한국항공우주산업(KAI)은 19일 경남 사천 본사에서 김종출 신임 사장의 취임식을 열고 제9대 대표이사 선임을 공식화했다. 임기는 3년이다.

김종출 신임 대표이사 사장이 취임사를 발표하고 있다. KAI 제공 AD 원본보기 아이콘

김 사장은 공군과 방위사업청 등에서 주요 보직을 두루 거치며 방산 분야에서 전문성을 쌓아온 인물로, KAI의 글로벌 수출 확대와 미래 사업 경쟁력 강화에 기여할 적임자로 평가된다. 국방부 재직 시절에는 KT-1과 T-50 사업의 비용 분석을 수행했으며, 국무조정실 근무 당시 국방 분야 최초의 방산 수출 전담 조직 신설을 이끌었다.

이후 방위사업청 전략기획단 부단장과 기획조정관을 맡아 방산 전략 수립과 예산 운용 경험을 쌓았고, 지휘정찰사업부장 재직 당시에는 정찰위성을 포함한 다양한 전략 무기체계 사업을 기획했다. 이 같은 이력을 바탕으로 항공우주 및 방위산업 전반에 대한 이해도가 높은 것으로 평가된다.

김 사장은 취임사에서 KAI의 재도약을 위한 4대 경영 과제로 ▲혁신과 도전 ▲캐시카우 사업 육성 및 미래 사업 포트폴리오 확장 ▲상생 협력 생태계 조성 ▲원팀 KAI를 제시했다.

우선 조직 개편과 성과 중심 인사 제도를 통해 혁신을 가속화하고, 실패를 두려워하지 않는 연구개발(R&D) 환경을 조성하겠다고 밝혔다. 또 방산 수출을 핵심 성장 동력으로 삼고 민수 사업 비중을 확대해 안정적인 수익 기반을 구축하는 동시에 미래 사업 포트폴리오를 넓히겠다는 구상이다.

이를 위해 AI 파일럿을 비롯한 소프트웨어 분야와 항공전자, 유·무인 복합체계(MUM-T), 무인기·드론, 유도무기체계, 우주사업 등 다양한 미래 사업을 적극 추진할 계획이다.

아울러 협력업체와의 상생을 통해 항공우주 산업 생태계를 강화하고, 협력사의 기술 성과를 보호·지원하는 한편 신기술을 KAI 체계에 적극 반영하겠다고 밝혔다.

김 사장은 "현재의 불확실한 대외 환경은 위기이자 기회"라며 "다시 오기 어려운 골든타임을 KAI 성장의 기회로 만들기 위해 강도 높은 혁신과 도전에 나서겠다"고 말했다.

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한편 김 사장은 취임식 직후 이달 말 출고 예정인 KF-21 양산기 제작 현장을 점검하고 고정익동, 회전익동, 우주센터, 개발센터 등 주요 생산라인을 방문하는 등 현장 경영에 나섰다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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