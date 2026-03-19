메디컬코리아 2026, 19일 코엑스서 개막

"신약 개발 기간 단축…더 빨리 환자에게"

"외국인 환자 비대면 진료·통합 플랫폼 구축"

"인공지능(AI) 시대에는 지리적 장벽이나 소득 수준과 관계없이 전 세계 누구나 의료 혜택을 받을 수 있어야 합니다."

에드워드 막스 막스 어드바이저리 최고경영자(CEO)는 19일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '메디컬코리아 2026' 개막식 기조연설에서 "AI 기술은 헬스케어 분야에 거대한 변화를 가져올 수 있다"며 "특히 진료 시간을 줄이고 의사의 의사결정을 지원하는 방식으로 활용되는 것이 중요하다"고 밝혔다. 그러면서 "환자의 진료 상담 수요 가운데 85%는 AI를 통해 해결할 수 있다"고 말했다.

에드워드 막스 막스 애드바이저리 최고경영자(CEO)가 19일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '메디컬코리아 2026' 개막식에서 기조연설을 하고 있다. 이성민 기자 AD 원본보기 아이콘

막스 CEO는 "우리가 보유한 양질의 데이터와 우수한 도구들을 활용하면 의료 생태계 전반에서 더 큰 혜택을 누릴 수 있다"며 "평균 18년이 걸리던 신약 개발 기간이 몇 년씩 단축되고, AI 예측을 통해 새로운 수술법과 신약이 환자에게 더 빠르게 전달되고 있는 점은 놀라운 진전"이라고 평가했다.

이 같은 헬스케어 혁신을 현실화하려면 각국의 리더십이 뒷받침돼야 한다는 점도 짚었다. 그는 "미국에서도 각종 규제가 때로는 혁신의 제약 요인으로 작용한다"며 "과도한 규제를 조정할 수 있는 리더십이 필요하다"고 말했다. 이어 "전 세계 의료 격차는 점차 완화되고 있으며, 의료 환경도 더욱 평평해지고 있다"며 "이 변화를 현실로 만들기 위해서는 각국 거버넌스 차원의 노력이 중요하다"고 덧붙였다.

보건복지부가 주최하고 한국보건산업진흥원이 주관하는 메디컬코리아 2026 행사는 이날 개막해 오는 22일까지 진행된다. 올해로 16회를 맞은 메디컬코리아 콘퍼런스는 전 세계 헬스케어 전문가들이 글로벌 의료산업의 최신 동향을 공유하고 국제 협력 방안을 모색하는 자리다.

19일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '메디컬코리아 2026' 전시장이 관람객들로 북적이고 있다. 이성민 기자 원본보기 아이콘

올해 행사는 'AI가 여는 글로벌 헬스케어: 미래를 가까이, 세계를 가깝게'를 주제로 열린다. 인공지능 전환(AX) 시대를 맞아 헬스케어 산업이 직면한 현실과 미래를 논의하는 다양한 콘퍼런스가 마련됐다. 글로벌 기업 간 비즈니스 미팅과 간담회를 비롯해 전시관도 운영된다. 보건의료 분야 주요 협력국과의 고위급 양자회담(G2G)도 예정돼 있다.

지난해 열린 메디컬코리아 2025에서는 667건의 상담이 진행됐고, 환자 송출·해외 진출 관련 업무협약(MOU) 45건과 총 317만달러(약 47억원) 규모의 수출 계약 5건이 성사됐다. 올해는 미국·일본·카자흐스탄 등 해외 19개국에서 38개 바이어가 참가하며, 국내에서는 약 220개 기업이 행사장을 찾을 예정이다.

정은경 복지부 장관은 이날 환영사를 통해 " AI 기술이 전례 없는 속도로 발전하면서 이전과는 전혀 다른 삶으로 우리를 이끌고 있다"며 "그 변화의 방향이 어디일지 아직 가늠하기 어렵지만 사람의 생명을 다루는 의료 분야에서 AI 기술은 의료 서비스에서 누구도 소외되지 않고 적절한 시기에 필요한 진료를 받을 수 있도록 활용돼야 한다"고 말했다.

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이어 "정부는 글로벌 헬스 패러다임 변화에 맞춰 외국인 환자 대상 비대면 진료를 제도화하고 사전 상담부터 사후 관리까지 전 주기를 지원하는 통합 플랫폼을 구축하겠다"며 "한국을 믿고 찾는 외국인 환자를 위해 의료 서비스의 신뢰와 질을 더 높여 나가겠다"고 덧붙였다.

19일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '메디컬코리아 2026' 개막식에서 주요 관계자들이 기념사진을 찍고 있다. 한국보건산업진흥원 원본보기 아이콘

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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