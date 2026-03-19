기보, 전북도와 지역 소셜벤처 기업 육성 '맞손'
불러오는 중...닫기
지역 전략 산업 기반 소셜벤처 발굴
우대보증·사업화 지원 추진
기술보증기금은 전북특별자치도와 19일 '전북 소셜벤처 성장·지원 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 양 기관이 유기적인 협력체계를 구축하고 '전북형 소셜벤처 육성사업'을 통해 인공지능(AI), 기후기술, 지능형농업 등 전북도 전략 산업 분야의 소셜벤처 생태계를 활성화하기 위해 마련됐다.
이상창 기보 이사(왼쪽에서 다섯번째)와 김종훈 전북도 경제부지사(왼쪽에서 네번째)를 포함한 참석자들이 업무협약 후 기념촬영을 하고 있다. 기보
전북형 소셜벤처 육성사업은 전북도와 기보 등 참여기관이 협력해 기술성을 갖춘 전북 지역 소셜벤처 기업을 발굴하고, 사업화 자금 지원과 투자 연계 등을 통해 기업의 성장을 돕는 사업이다.
협약에 따라 전북도는 참여기업 발굴과 사업화 자금 지원 등 사업 운영을 담당하고, 기보는 참여 기업을 대상으로 전문 컨설팅과 소셜벤처 판별을 지원한다. 또한 소셜벤처로 판별된 기업에 대해서는 우대보증을 제공해 기업의 안정적인 자금조달을 뒷받침할 계획이다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스치킨 먹다 구토, 목에 2㎝ 철사 박혔는데…치킨회...
이상창 기보 이사는 "이번 협약은 지역 소셜벤처 기업을 육성하고 소셜벤처 생태계 확산을 통해 사회연대경제 추진 동력을 확보할 수 있다는 점에서 의미가 크다"며 "기보는 앞으로도 지방자치단체와 협력을 확대해 지역 소셜벤처의 혁신성장을 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>