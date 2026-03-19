마이리얼트립, 지난해 매출 1120억원…전년 比 26%↑
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당기순이익 흑자 달성
총거래액 2조3000억원 돌파
마이리얼트립은 지난해 연간 매출액 약 1120억원을 기록했다고 19일 밝혔다. 전년 892억원 대비 약 26% 증가했고, 당기순이익도 약 3억1000만원으로 흑자를 달성했다.
주요 사업 부문의 고른 성과가 이번 실적을 뒷받침했다. 해외여행 시장 성장세와 플랫폼 기반 상품 판매 확대에 힘입어 항공·숙박·투어&액티비티 등 핵심 사업 매출이 전년 대비 약 23% 증가했고 총거래액은 약 2조3000억원에 달했다.
누적 가입자 1000만 명 이상, 월간 활성 이용자(MAU) 500만 명 이상을 확보하며 이용자 기반도 넓혔다. 또한 광고를 포함한 플랫폼 기타 매출은 전년 대비 390% 이상 급증하며 새로운 성장 축으로 부상했다.
마이리얼트립은 이러한 성장세를 가속화하기 위해 ▲전사 AI 툴 무제한 활용을 통한 AI 기술 내재화 ▲소수 정예 인재 영입 등에 투자를 집중하고 있다. 뿐만 아니라 인바운드 사업 확대를 새로운 성장 동력으로 삼고, 핵심 사업과 유기적으로 연결해 고객 여정 전반을 아우르는 플랫폼으로 도약해 나갈 방침이다.
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이동건 마이리얼트립 대표는 "매출 신장과 당기순이익 흑자를 동시에 이뤄내 사업 체력을 입증했다"며 "AI 기술 내재화와 인재 역량을 바탕으로 글로벌 여행 플랫폼으로의 도약을 가속화하겠다"고 말했다.
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