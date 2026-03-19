국립중앙박물관 등 주요 기관 5곳 연계

대한민국역사박물관에 인파 대비 상황실

서울 종로구 광화문광장에 방탄소년단(BTS) 공연 무대가 설치돼 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

문화체육관광부가 방탄소년단(BTS)의 복귀 공연을 앞두고 한국 문화의 매력을 전 세계에 알리는 대규모 행사를 연다. 최휘영 문체부 장관은 오는 21일 서울 광화문 광장에서 열리는 BTS 공연에 맞춰 주요 국립문화기관 5곳과 연계한 특별 프로그램을 운영한다고 19일 밝혔다.

이번 행사는 국립중앙박물관, 국립현대미술관, 국립민속박물관, 대한민국역사박물관, 국립중앙도서관이 참여해 각 기관의 특색을 살린 전시, 체험, 공연, 교육 프로그램을 선보인다. 문체부는 이번 연계 프로그램을 통해 한국의 역사와 예술, 문학이 어우러지는 종합 문화 축제를 구현하고 외국인 관광객 유입을 극대화한다는 구상이다.

국립중앙박물관은 21일부터 멤버들의 관심사로 알려진 '반가사유상'과 '달항아리' 등 유물을 전시 해설사가 영어로 소개하는 영상을 제작해 공개한다. 국립박물관문화재단은 하이브와 협업해 박물관 소장 유물을 활용한 문화상품을 개발해 20일부터 판매한다.

국립현대미술관은 20일부터 다음 달 19일까지 외국인 관람객을 위한 영어 해설 프로그램 'MMCA: 미트 더 K아트'를 운영한다. 서울관 야외마당에는 384㎥ 규모의 대형 구조물 'BTS 사운드 큐브'를 설치해 미디어 프로젝션 기술로 방탄소년단의 음악을 미디어 프로젝션으로 감상할 수 있다.

국립민속박물관은 20일부터 4월30일까지 'BTS와 함께하는 K컬처 민속문화'를 진행한다. 멤버들이 관심을 보인 '상여장식' 등 유물 해설과 함께 유튜브 콘텐츠 '달려라 방탄'에 등장했던 투호, 팽이치기 등 전통놀이를 체험하는 'K놀이터'를 운영한다. 매주 토요일에는 전통 악기와 장단이 어우러지는 'K흥 한마당' 공연도 연다.

전시된 BTS 타임캡슐. 대한민국역사박물관 제공 원본보기 아이콘

대한민국역사박물관은 5월31일까지 BTS가 기증한 '타임캡슐'과 관련 영상을 전시한다. 또한 나운규 감독의 영화 '아리랑(1926)' 100주년과 이번 공연 '아리랑(2026)'을 연계해 근현대사 속 대중문화로서의 아리랑을 조명하는 어린이 교육 프로그램 '아리랑 오브 락(樂)'을 4~6월 운영한다.

국립중앙도서관은 20일부터 4월12일까지 'BTS 음악에 영감을 준 책들' 도서 전시를 진행한다. 김영랑의 '모란이 피기까지는', 윤동주의 '소년' 등 멤버들이 영감을 얻은 문학 작품과 연구 자료를 선보이며, 한국 문학을 미디어아트로 체험하는 '작가의 노트' 전시도 병행한다.

AD

공연 당일 약 26만명의 인파가 몰릴 것으로 예상됨에 따라 문체부는 안전 관리에도 전력을 기울인다. 20~21일 대한민국역사박물관 6층에 현장 상황실을 설치하고 지자체 등 유관기관과 협력해 만일의 사태에 철저히 대비할 계획이다. 문체부 관계자는 "세계인들이 방탄소년단의 음악을 넘어 한국 문화의 깊이와 다양성을 직접 체험하는 소중한 기회가 될 것"이라고 설명했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>