안성시, 청년 월세 지원사업 30일부터 접수…최대 480만원 혜택
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부모와 별도 거주하는 무주택 청년
월 20만원씩 최대 24개월 간 월세 지원
5월 29일 오후 4시까지 접수
경기 안성시는 청년들의 주거비 부담을 완화하고 안정적인 주거환경을 지워하기 위해 '2026년 청년월세 지원사업' 신청을 오는 30일부터 5월 29일까지 접수한다고 19일 밝혔다.
안성시청 전경.
이번 사업은 부모와 별도로 거주하는 만 19세부터 34세 이하의 무주택 청년을 대상으로 하며, 소득 기준을 충족할 경우 월 최대 20만 원씩 최장 24개월간 월세를 지원한다.
지원 대상은 청년 본인의 소득이 기준 중위소득 60% 이하이면서, 원가구(부모 포함)의 소득이 기준 중위소득 100% 이하인 경우이다.
지원금은 실제 납부하는 월세 범위 내에서 최대 20만 원까지 지급되며, 임차보증금이나 관리비는 지원 대상에서 제외된다. 생애 1회 한해 지원받을 수 있다.
신청은 온라인과 오프라인 모두 가능하다. 온라인 신청은 복지로 누리집을 통해 신청할 수 있으며, 오프라인 신청의 경우 청년의 주민등록상 주소지 관할 행정복지센터를 방문하여 신청하면 된다.
다만 ▲주택 소유자 ▲ 부모·형제 등 2촌 이내 주택을 임차한 경우 ▲ 공공임대주택 거주자 ▲ 1실(방)에 다수가 거주하는 형태의 전대차 계약자 ▲ 기존 월세 지원사업 수혜 중인 경우 등은 지원 대상에서 제외된다. 또한, 기존 청년월세 한시 특별지원 사업에서 24회를 모두 지원받은 경우에도 신청이 제한된다.
신청 시에는 임대차계약 및 월세 이체 내역 등 관련 증빙서류와 함께 소득·재산 신고서, 가족관계증명서, 입금통장 사본 등을 제출해야 한다.
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안성시 관계자는 "청년월세 지원사업을 통해 경제적 어려움을 겪는 청년들이 안정적인 주거생활을 이어갈 수 있기를 기대한다"며 "대상 청년들의 많은 관심과 신청을 바란다"고 말했다.
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