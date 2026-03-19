'부산항'이 뭉쳤다… 부산항만공사, BPA 희망곳간 빵 나눔 봉사

공사 임직원·가족·항만기업 함께 참여



직접 만든 빵 800개 취약계층에 전달

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 부산항 터미널 운영사와 함께 제빵 봉사활동을 펼쳐 직접 만든 빵을 지역 취약계층에 선물했다.

부산항만공사는 지난 18일 대한적십자사 부산지사에서 '희망곳간 후원사와 함께하는 사랑의 빵 나눔 봉사'를 진행했다고 19일 알렸다.

이날 활동에 공사 임직원과 가족, 신선대감만터미널과 한국허치슨터미널 임직원 등 35명이 참여했다.

참가자들은 팥빵과 카스텔라 등 800개를 만들어 포장했다. 완성된 빵은 부산지역 희망곳간 16곳에 전달됐다. 저소득 아동과 청소년, 어르신 간식으로 쓰일 예정이다.

이번 봉사는 겨울 이후 기부가 줄어드는 시기 발생할 수 있는 후원 공백을 보완하기 위해 마련됐다. 희망곳간 이용 가구에 영양 간식을 지원하는 데 초점을 맞췄다. 공사 임직원과 가족, 항만 연관기업이 함께 참여했다는 점에서 온기를 더했다.

봉사에 참여한 터미널 운영사 직원들은 "부산항을 기반으로 활동하는 기업으로서 지역사회에 보탬이 되는 활동에 함께해 뜻깊다"며 "나눔 활동에 계속 참여하겠다"고 말했다.

송상근 사장은 "항만 연관기업과 임직원 가족이 함께 마음을 모았다"며 "앞으로도 부산항 기업들과 협력해 지역사회와 함께하는 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.

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희망곳간은 기업과 시민 기부로 식료품과 생필품을 모아 취약계층에 전달하는 공사의 대표 사회공헌 사업이다. 부산과 경남 지역 복지기관 16곳과 협력해 운영되고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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