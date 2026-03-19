미신고 코인업체·환전소 운영

현금 약 40억·은 210kg 등 압수

보이스피싱 총책은 해외 도피

보이스피싱 범죄 수익을 가상자산으로 세탁해 해외로 빼돌린 자금세탁 조직이 경찰에 붙잡혔다.

서울 중랑경찰서는 통신사기피해환급법, 범죄수익은닉규제법 및 특정금융정보법 위반 등 혐의로 조직원 19명을 검거하고 이 가운데 자금세탁 조직 총책 A씨(46) 등 4명을 구속했다고 19일 밝혔다.

경찰이 보이스피싱 자금세탁 조직으로부터 압수한 현금 약40억5275만원과 골드바 등 범죄수익. 서울 중랑경찰서 AD 원본보기 아이콘

경찰에 따르면 A씨 등은 지난해 5월부터 서울 중구 명동 일대 오피스텔에 간판 없는 미신고 가상자산 사업체와 환전소를 운영하면서, 보이스피싱 조직이 가로챈 현금을 테더(USDT)로 환전한 뒤 해외 전자지갑으로 송금하는 방식으로 범죄수익을 세탁한 혐의를 받는다.

이 조직은 가족과 친인척·지인 관계를 중심으로 구성된 '가족형 자금세탁 조직'으로, 역할을 나눠 조직적으로 범죄수익을 세탁해 온 것으로 파악됐다. 또 최근 금값 상승을 이용해 귀금속 수입·수출 거래로 위장하는 이른바 '귀금속 환치기' 수법도 시도한 것으로 조사됐다.

이번 수사는 올해 1월 "배달 물품이 마약으로 의심된다"는 112신고를 단서로 시작됐다. 경찰은 해당 물품이 보이스피싱 피해금 1000만원인 점을 확인하고 수사에 착수한 뒤 당일 수거책과 전달책을 잇따라 검거했다. 이후 휴대전화 분석과 진술을 토대로 조직 윗선을 특정하고 CCTV 분석을 통해 환전책이 명동의 한 오피스텔로 들어가는 장면을 포착했다. 경찰은 약 50일에 걸쳐 잠복과 탐문 수사를 벌인 끝에 해당 장소가 범행 거점이라는 사실을 확인했다.

지난 11일에는 명동 소재 사무실과 주거지 등 4곳에 대해 동시다발적인 압수수색을 실시해 총 12명을 추가 검거하고, 현금 약 40억5275만원과 은 210kg, 골드바 등 총 60억원 상당의 범죄수익을 압수했다. 압수수색 과정에서도 현금 수억원이 담긴 가방을 들고 사무실을 찾은 전달책이 현장에서 추가로 붙잡히는 등 조직이 지속적으로 운영돼 온 것으로 나타났다.

박원식 서울 중랑경찰서 형사과장이 19일 자금세탁 조직으로부터 압수한 현금과 귀금속 등 압수물을 공개하고 있다. 박호수 기자 원본보기 아이콘

경찰은 A씨 등이 범죄수익으로 호화 생활을 이어온 정황도 확인했다. A씨 일당은 한강이 보이는 100억원대 아파트와 고층 펜트하우스를 소유하는 등 고가 주거시설을 보유 중이었다.

자금 세탁 과정에서 발생하는 거래 규모와 차익도 상당한 것으로 나타났다. 경찰이 확인한 전자지갑은 총 21개로, 이 가운데 최근 사용된 지갑 4개의 거래 내역만 분석한 결과 이달 1일부터 10일까지 열흘간 약 253억원 상당의 가상자산이 거래된 것으로 파악됐다. 경찰 관계자는 "이를 기준으로 환산하면 한 달에 약 750억원 규모의 거래가 이뤄지는 셈"이라고 설명했다.

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한편 보이스피싱 조직 총책 B씨는 해외로 도피한 상태다. 경찰은 해외 총책에 대해 인터폴 등 국제 공조수사를 진행하는 한편, 가상자산 전자지갑 거래 내역과 자금 흐름을 정밀 분석해 추가 공범을 추적하고 기소 전 몰수·추징을 통한 범죄수익 환수에 수사력을 집중할 방침이다.

박호수 기자 lake@asiae.co.kr



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