한투증권, ISA중개형 100만계좌 돌파 기념 연5% 특판RP 출시

한국투자증권의 비대면 투자 브랜드 뱅키스(BanKIS)는 개인종합자산관리계좌(ISA) 중개형 100만 계좌 돌파를 기념해 ISA 전용 연 5% 특판 환매조건부채권(RP)을 출시한다고 19일 밝혔다.

이번 특판 RP는 31일물 상품으로, 단기 자금 운용 수요가 있는 투자자들에게 대안이 될 것으로 기대된다. 총 1000억원 한도로 판매되며 한도 소진 시 조기 마감될 수 있다.

이와 함께 한국투자증권은 오는 31일까지 뱅키스 ISA 중개형 계좌 이용 고객을 대상으로 최대 160만원 규모의 리워드 이벤트도 진행한다. 계좌 개설, 입금, 거래 등 조건을 충족한 고객에게 혜택을 제공하는 방식이다. 특히 ISA 중개형 계좌를 신규 개설한 고객은 연 5% 특판 RP와 리워드 혜택을 동시에 받을 수 있다. 타사에서 ISA 계좌를 이전한 고객에게도 동일한 혜택을 제공해 고객 유입을 확대할 계획이다.

ISA 중개형 계좌는 국내주식, 상장지수펀드(ETF), 펀드 등 다양한 금융상품을 하나의 계좌에서 운용하면서 비과세 및 분리과세 혜택을 받을 수 있는 대표적인 절세형 투자 수단이다. 공모주 청약도 가능하다. ISA 계좌에서 공모주를 청약하는 고객 가운데 당해년도 순납입금액 1000만원 이상인 고객에게 일반 계좌 대비 200%의 청약 우대 혜택을 제공하고 있다.

AD

한국투자증권 앱에서는 ETF마켓, 국내주식 자동투자, JP모건 독점 리포트 등 다양한 투자 정보와 기능을 제공해 ISA 계좌 활용도를 높이고 있다. 또한 한국투자증권은 ISA 계좌를 활용한 절세 투자 전략에 대한 이해를 돕기 위해, ETF 투자 절세 전략을 소개하는 특집 유튜브 영상을 오는 20일 오후 5시 유튜브 채널을 통해 공개할 예정이다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>