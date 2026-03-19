19일 오전 정기 주주총회 열려
지배구조 개편 관련 "내부적으로 검토"
자사주 매입 계획엔 답 피해
'올블랙' 패션으로 등장

"실적 부진을 무겁게 인식하고 있습니다."


이부진 호텔신라 사장이 19일 오전 서울 중구 장충동 삼성전자 장충사옥에서 열린 정기주주총회에서 "최선을 다해 주주들과 소통하겠다"며 이같이 말했다.

이 사장은 이날 주총에서 사내이사 재선임안이 통과되면서 6연임에 성공했다.


이부진 호텔신라 사장이 19일 열린 호텔신라 정기 주주총회에 참석한 모습. 한예주 기자

이부진 호텔신라 사장이 19일 열린 호텔신라 정기 주주총회에 참석한 모습. 한예주 기자

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호텔신라는 지난해 연결기준 매출액이 전년대비 3% 늘어난 4조683억원을 기록했고, 영업이익은 135억원으로 흑자 전환했다. 하지만 기타영업비용이 2000억원넘게 반영되면서 당기순적자는 2024년 615억원에서 지난해 1700억원 넘게 확대됐다.

이 때문에 주총 현장에서는 실적 부진과 주가 하락, 낮은 배당 성향 등을 이유로 일부 소액주주들의 문제 제기가 이어졌다. 그러나 안건은 원안대로 통과되면서 이 사장은 다시 3년 임기를 부여받았다. 이 사장은 2010년 호텔신라 사장에 취임한 뒤 2011년부터 이사회 의장을 맡고 있다.


주총에서는 이 사장의 사내이사 선임 외에도 김현웅 사외이사 재선임, 정관 일부 변경, 제53기 재무제표 승인 등 주요 안건이 모두 원안대로 통과됐다.


주주총회 의장을 맡은 이부진 사장은 주주들에게 "불확실한 시장 환경이 지속되고 있지만 수익성과 경쟁력을 강화해 실질적 성장과 재도약의 해로 만들어 나가겠다"고 말했다.


또 이부진 사장은 경영 실적 및 향후 전략을 발표했다. 면세 (TR)부문은 사업 체질 개선을 통해 안정적인 수익성을 확보하고, 호텔부문은 브랜드 경쟁력을 기반으로 지속가능한 성장 기반을 마련하겠다고 밝혔다.


이 사장은 이날 주총 이후 지배구조 개편과 관련한 기자들의 질문에 "내부적으로 잘 검토하겠다"며 신중한 입장을 유지했다. 현재 호텔신라 최대주주는 지분 7.3%를 보유한 삼성생명이며, 삼성전자와 삼성증권 등 계열사를 포함한 특수관계인 지분은 약 16.9% 수준이다. 반면 소액주주 비중은 약 73%에 달한다. 자사주 매입 계획에 대한 질문에는 별도의 답변을 하지 않았다.


한편, 이날 이 사장은 주총 시작 7분 전 현장에 모습을 드러냈다. 블랙 테일러드 재킷과 슬랙스에 레이스 블라우스를 매치하고, 블랙 브리프케이스를 들어 절제된 '올드머니룩'을 선보였다. 브랜드 로고를 드러내지 않으면서도 고급스러운 스타일링으로 눈길을 끌었다.

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앞서 지난해 주총에서도 이 사장은 돌체앤가바나의 블랙 원피스와 롱부츠, 은색 귀걸이를 착용해 주목을 받았다. 당시 착용한 원피스는 국내 공식 홈페이지 기준 약 910만원에 판매된 제품이다.


한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
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