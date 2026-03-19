부산교육청, 30개교 대상 SW·AI 프로그램 운영… 체험형 수업 강화

부산시교육청이 중학생 대상 체험형 인공지능 교육을 확대한다.

부산시교육청은 중학교 30곳을 대상으로 이달부터 '학교로 찾아가는 자유학기 SW·AI 교육 프로그램'을 운영한다고 19일 전했다.

이번 프로그램은 학생들의 인공지능(AI) 원리 이해와 미래 역량 강화를 위해 마련됐으며, 부산의 지역적 특성을 반영해 '해양 환경'을 주제로 구성된 것이 특징이다. 이를 통해 학생들의 해양 생태와 환경 문제에 대한 이해를 높이고, 자유학기 활동과 연계한 체험 중심 학습 기회를 제공할 것으로 기대된다.

프로그램은 부산대학교, 부경대학교, 동아대학교 등 지역 SW 중심 대학과 협력해 운영되며, 강사 2명이 학교를 직접 방문해 8주간 프로젝트형 수업을 진행한다.

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특히 블록코딩 기반 AI 교재 '내 손으로 완성하는 스마트 해양'을 활용해 체험형 교육을 강화했다. 학생들은 비주얼 프로그래밍 플랫폼 '엔트리'를 활용해 ▲바다거북 보호 로직 구현 ▲스마트 에코 항구 및 해양 분류 센터 제작 ▲이미지 학습 기반 해양 쓰레기 분류 모델 구축 ▲음성 인식 AI 도슨트 운영 등 다양한 과제를 수행하게 된다.

김석준 교육감은 "학생들이 부산의 해양 환경 문제를 AI 기술로 탐구하며 디지털 문제해결 역량을 기를 좋은 기회"라며 "지역 대학과 연계한 다양한 자유학기 프로그램을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

블록코딩 기반 AI 교육 교재. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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