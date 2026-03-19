300m 역세권에 최고 45층 규모

용도지역 최대 2단계 상향

향후 가구수 증가 감안한 교통 개선

강북구 미아동 75 일대 주택정비형 재개발사업 신속통합기획 조감도. 서울시 AD 원본보기 아이콘

서울 지하철 4호선 미아사거리역 역세권에 최고 45층, 1600가구 규모의 대규모 아파트 단지가 들어선다. 주변 정비사업과 연계돼 획기적 변화가 예상된다.

서울시는 강북구 미아동 75 일대 주택정비형 재개발사업 신속통합기획을 확정했다고 19일 밝혔다.

대상지는 미아사거리역 롯데백화점 뒤 300m 역세권에 위치한다. 1960년대 형성된 단독 저층 주택지가 현재까지 유지돼 주거지 노후, 기반시설 부족, 교통체증 등으로 개선 필요성이 제기됐다.

시는 대상지에 대해 역세권 규제 완화를 적용, 용도지역을 최대 2단계 상향(제2종주거·제2종 → 준주거·제3종주거)하는 등 사업성을 개선했다. 주변에 역세권활성화사업, 가로주택정비사업, 도심공공주택복합사업 등이 추진되고 있어 해당 사업이 완료되면 도시 여건의 큰 변화가 예상된다. 시는 역세권 주거지 정비를 빠르게 진행해 도시 활력을 높이는 한편 지역 내 개발 불균형을 완화한다는 방침이다.

아울러 신통기획은 주변 개발사업과 연계한 도로 정비를 통해 지역 내 이동 편의성을 개선하는 내용도 담았다.

주변 개발에 따른 가구수 증가 등을 고려해 선제적으로 교통 체계를 정비한다. 북측 오현로, 동측 오패산로는 향후 주변 개발 수요를 반영해 도로 폭을 늘려 주변 교통 영향을 최소화하고, 이면도로도 정비해 지역 내 접근성과 진출입 여건을 개선한다.

유동 인구가 많은 미아사거리역과 버스정류장 인근에 대중교통 밀착형 공원을 조성한다. 송중초와 북서울꿈의숲을 연결하는 오현로변에는 학교와 연계한 공원을 분산 배치한다.

대상지 내 육거리 형태의 도로를 고려해 단지 중앙광장을 중심으로 사방으로 연결되는 보행 동선을 마련하고, 최소한의 데크 계획을 통해 단지 내 평탄한 대지를 최대한 확보한다

지하철역 주변은 최고 45층 내외 고층으로 계획하고 송중초교 인접부와 가로변은 학교 일조나 주변 지역과의 조화를 고려해 중·저층으로 배치, 입체적 도시경관을 만든다는 방침이다.

시는 이번에 신통기획이 확정된 미아동 75 일대 주민공람, 의견 청취 등 관련 절차를 신속히 진행해 올해 안에 구역 지정을 목표로 사업을 추진할 방침이다. 이로써 서울 전체 264개소 중 168개소 신통기획이 완료됐다.

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안대희 서울시 도시공간본부장은 "미아사거리역 일대는 강북권을 대표하는 생활·교통 중심지인 만큼 이번 신통기획 확정이 강북뿐만 아니라 서울 시내 역세권 주거지 정비의 새로운 모델이 될 것으로 기대된다"며 "빠른 주택 공급과 쾌적한 주거환경, 역세권 주거지 활성화를 위해 후속 절차도 전폭적으로 지원할 것"이라고 말했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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