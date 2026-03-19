디딤365, CSAP 컨설팅 분야 1위 기록...공공 AX 시장 지배력 확대

AX·DX 전문기업 디딤365(대표이사 장민호)가 클라우드 보안인증(CSAP) 컨설팅 분야에서 지난 해 국내 MSP(클라우드 관리 서비스 제공사) 중 최다 실적을 달성하며, 클라우드 보안 및 인증 컨설팅 분야에서 전문성을 갖춘 기업으로 자리매김했다.

한국인터넷진흥원(KISA)의 2025년 CSAP 인증 발급 현황을 분석한 결과, 한 해 동안 완료된 전체 SaaS CSAP 인증 54건 중 약 42.6%에 해당하는 23건이 디딤365의 컨설팅을 통해 수행된 것으로 나타났다. 디딤365는 2025년 한 해 동안 시장의 절반에 가까운 인증을 책임지며, 공공 보안 컨설팅 분야에서 가장 많은 레퍼런스를 보유한 MSP로서 전문성을 입증했다.

최근 CSAP 등급제 개편 등 공공 보안 정책의 고도화로 공공 시장에 진출하려는 SaaS 기업들의 체계적인 대응이 중요해지는 가운데, 보안의 연속성을 중시하는 기존 SaaS 기업들은 재인증 및 사후 관리 파트너로 다시 디딤365를 선택하고 있다. 이는 강화된 보안 가이드라인에 선제적으로 대응할 수 있는 디딤365만의 안정적인 컨설팅 프로세스가 시장의 표준으로 자리 잡았음을 보여준다.

실제로 올해 예정된 CSAP 제도 개편을 앞두고 선제적으로 인증을 취득하려는 기업들의 문의가 실제 수요로 빠르게 이어지고 있으며, 디딤365는 제도 변화에 따른 공백이나 불이익이 발생하지 않도록 관련 전문 인력을 보강하여 대응 체계를 선제적으로 구축했다. 또한 개편안에 맞춘 가이드라인을 미리 준비할 예정이며, 신규 인증은 물론 기존 고객사들의 유지 관리 및 사후 평가 문의도 디딤365에 지속적으로 이어지는 추세다.

여기에 디딤365는 AI 기술과 보안 역량을 통합 제공하는 AI MSP로서, 공공 시장에 진출하려는 SaaS 기업들의 AI 전환(AX)을 적극 지원하고 있다. 자체 멀티 GPU 통합 허브인 DidimGPU와 노코드 AI 플랫폼 DidimAIStudio를 통해 기업들이 공공 보안 요건을 준수하면서 고성능 AI 기술을 경제적이고 안정적으로 서비스할 수 있는 최적의 인프라를 제공한다.

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디딤365 AX 클라우드부문 서정훈 상무는 "최근 공공 보안 정책이 변화하고 고도화되는 상황에서도 인증의 유효성과 보안 안정성을 유지하려는 기업들의 수요가 꾸준하다"며, "업계 최고 수준의 점유율을 통해 검증된 컨설팅 역량을 바탕으로 국내 SaaS 기업들이 공공 클라우드 시장 및 공공 AI 시장에 성공적으로 안착할 수 있도록 기술 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

lshb01@asiae.co.kr



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