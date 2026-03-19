재생에너지 수도권 수송 '속도전'

새만금~수도권 2030년 조기 완공 목표

해저송전·공정혁신으로 9년 공기 단축 도전

한전 본사 전경. AD 원본보기 아이콘

한국전력공사가 서해안 재생에너지 전력을 수도권으로 수송하는 초고압직류송전(HVDC) 기반 '에너지 고속도로' 구축에 착수하며 국가 전력망 대전환에 속도를 내고 있다.

한전은 19일 '서해안 HVDC 에너지고속도로' 건설 사업을 본격 추진한다고 밝혔다.

이번 사업은 서해안 일대 해상풍력 등 재생에너지를 수도권 등 주요 수요처로 대규모 수송하기 위한 초고압직류송전망 구축 프로젝트다. 총 4개 HVDC 송전망으로 구성되며, 2038년까지 단계적으로 구축된다.

특히 1단계 핵심 구간인 새만금~수도권 구간은 당초 계획보다 1년 앞당긴 2030년 준공을 목표로 추진된다.

한전은 이미 해저케이블 경과지 설계에 착수했으며, 지난해 8개 변환소 건설을 위한 부지 선정도 완료한 상태다. 또한 경제성, 시공성, 에너지 안보 등을 고려해 송전망을 해저로 건설하기로 최종 결정했다.

통상 9년 이상 소요되는 HVDC 송전망 건설 기간을 단축하기 위해 공정 혁신에도 나선다. 기존 2년 이상 걸리던 기본설계 절차를 연내 완료하고, 내년 초 해저케이블 공사를 발주해 조기 착공에 들어갈 계획이다.

또 계약 이후 진행되던 해양조사를 한전이 선제적으로 수행해 케이블 제조사가 즉시 생산에 착수할 수 있도록 함으로써 시공 기간을 최대한 확보한다는 전략이다.

이와 함께 어업 영향 최소화를 위한 어민 지원 확대 방안을 검토하고, 인허가 절차를 단축하기 위해 정부와 지자체 간 실무협의체도 구성해 협력을 강화하고 있다.

국내 케이블 제조사들과는 협의체를 구성해 대량 생산 능력을 사전에 확보하고, 초대형 해저케이블 포설선 등 핵심 장비 도입도 추진한다. 이를 통해 전력망 적기 구축과 동시에 국내 HVDC 산업의 신사업화 기반도 마련한다는 구상이다.

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한전은 "이번 사업은 향후 대한민국 전력망의 방향을 제시하는 상징적인 프로젝트"라며 "2030년 1단계 준공이라는 도전적인 목표 달성을 위해 전사적 역량을 결집하겠다"고 밝혔다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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