질병청, 제1차 국가손상관리위원회 개최

질병관리청은 19일 '2026년 제1차 국가손상관리위원회'를 개최하고 올해 관계부처 및 시·도 손상관리 시행계획을 심의·의결했다고 밝혔다.

이번 위원회에서는 지난해 9월 발표된 제1차 손상관리종합계획의 구체적 실행을 위해 14개 관계부처와 17개 시·도가 수립한 첫 연차별 시행계획을 중점적으로 논의했다. 각 지자체가 지역 내 여건과 손상 발생 통계를 기반으로 핵심 위험요인을 도출했는지, 주요 손상 기전을 줄이기 위해 세부 사업들이 실효성 있게 연계됐는지 등을 중점적으로 점검했다.

지자체 대상 손상관리 시행계획 수립 지원 체계. 질병관리청 AD 원본보기 아이콘

국가손상관리위원회는 손상 예방 및 관리에 관한 법률 제7조에 따라 손상관리에 필요한 주요 정책을 심의·의결하기 위해 지난해 3월 출범했다. 출범 이후 총 3차례의 회의를 통해 ▲중앙손상관리센터 수행기관 선정 ▲제1차 손상관리종합계획 수립 ▲중증손상 및 다수사상 조사감시 전문위원회 설치 등 국가 단위 손상관리체계의 핵심 기반을 다져왔다.

이날 회의에서는 이성우 중앙손상관리센터장의 운영 성과 발표도 진행됐다. 지난해 4월 국가손상관리체계의 핵심 지원 기관으로 지정된 중앙손상관리센터는 지난 1년간 ▲국가 손상감시체계 고도화 지원 ▲손상 예방 대국민 인식 제고 ▲손상 포럼 및 심포지엄 등 학술 교류 활성화 등 활동 성과를 공유했다.

질병관리청은 2026년도 시행계획을 바탕으로 올해 중앙과 지역 간 연계를 더욱 공고히 할 예정이다. 기존 사업들이 실질적인 손상 감소 성과로 이어질 수 있도록 중앙손상관리센터 및 권역별 질병대응센터와 연계해 사각지대 발견, 사업 기획·개발 등의 컨설팅을 지원하고, 지자체 담당자 역량 강화 교육 및 손상 예방사업 우수사례 발굴 및 공유 등을 지원할 예정이다.

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임승관 질병관리청장은 "앞으로 중앙손상관리센터 및 지자체 등과의 유기적인 협력을 바탕으로 범부처 역량을 결집해 국민이 체감할 수 있는 손상 감소 성과를 창출해 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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