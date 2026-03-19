19~20일 권리당원 100% 예비경선…6명 중 1명 탈락

광주 11만·전남 20만 당원 참여…온라인 투표 진행

내달 3~5일 본경선…과반 없으면 결선 최종 후보 확정

전남과 광주를 하나의 도시로 묶는 첫 선택이 시작됐다. 더불어민주당이 6·3 지방선거에 나설 초대 전남·광주 통합특별시장 후보 선출을 위한 예비경선에 돌입하면서, 두 지역 30만여 권리당원의 표심이 향할 방향에 정치권의 시선이 쏠린다.

민주당은 19일 전남·광주 통합특별시장 후보 선출을 위한 예비경선에 돌입했다. 이번 경선은 전국 광역단체장 후보 선출 일정 가운데 가장 먼저 진행되는 절차다.

더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 예비경선에 나선 후보들. 왼쪽부터 강기정·김영록·민형배·정준호·주철현·신정훈(가나다순). AD 원본보기 아이콘

예비경선은 이날 오전 9시부터 20일 오후 6시까지 이틀간 권리당원 100% 투표 방식으로 치러진다. 투표 대상은 최근 6개월간 당비를 납부한 광주·전남 권리당원 전원이다.

투표는 스마트폰이나 PC를 통한 온라인 방식으로 진행된다. 투표 당일 카카오톡 알림이나 문자로 전달된 링크를 통해 더불어민주당 투표 시스템에 접속해 참여할 수 있으며, 양일 각각 두 차례씩 안내가 발송된다.

투표권을 가진 권리당원은 광주 11만2079명, 전남 약 20만 명 수준이다. 광주는 동구 9369명, 서구 2만4261명, 남구 2만1843명, 북구 2만8421명, 광산구 2만8125명으로 집계됐다.

경선에는 김영록·강기정·정준호·주철현·신정훈·민형배 후보(기호순) 등 6명이 참여했다. 이 가운데 1명이 탈락해 본경선 진출자는 5명으로 압축된다. 예비경선 결과는 투표 종료 뒤 집계가 완료되는 대로 발표될 예정이다.

본경선은 다음 달 3일부터 5일까지 진행된다. 본경선과 결선은 권리당원 투표와 안심번호 선거인단 투표를 합산하는 방식으로 치러지며, 온라인 투표와 ARS 투표가 병행된다.

국민참여경선에 활용할 안심번호 선거인단은 신청자를 모집해 성별·연령·지역 비율을 반영한 표본으로 구성되며, 안심번호를 활용한 ARS 방식으로 투표가 이뤄진다.

본경선 단계에서는 전남·광주 지역 특성을 반영한 정책배심원 권역별 심층토론회도 열린다. 토론회는 광주, 전남 서부, 전남 동부 등 3개 권역으로 나눠 진행되며, 권역별로 정책배심원 30명이 참여해 후보들의 정책과 역량을 평가한다.

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본경선에서 과반 득표자가 나오지 않을 경우 1·2위 후보를 대상으로 4월 12일부터 14일까지 결선투표를 진행해 최종 후보를 확정한다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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