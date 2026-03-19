뇌물 공여한 변호사도 구속영장 청구

경기도 과천 고위공직자범죄수사처. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

고위공직자범죄수사처가 변호사로부터 수천만원 상당의 금품을 받고 형량을 줄여준 혐의를 받는 현직 부장판사에 대해 구속영장을 청구했다.

19일 공수처는 "수사2부(부장검사 김수환)는 전날 A 부장판사와 B 변호사에 대해 각각 특정범죄 가중처벌법상 뇌물 수수와 뇌물 공여 혐의로 서울중앙지법에 구속영장을 청구했다"고 밝혔다.

A 부장판사는 2023년 전주지법에 근무하면서 B 변호사로부터 수천만원 상당의 금품을 받은 혐의를 받는다. 이들은 고교 동문인 것으로 알려졌다.

공수처는 A 부장판사가 B 변호사가 수임한 사건 20여건을 맡아 항소심에서 형을 깎아줬다고 의심하는 것으로 전해졌다.

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현직 부장판사에 대해 구속영장이 청구된 것은 2016년 '정운호 게이트'에 연루된 김수천 전 부장판사 이후 10년 만이다.

염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



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