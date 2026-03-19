전공 체험·진로 설계 프로그램 운영… 대학생활 적응 지원

캠퍼스 낭만보다 '진로' 먼저! 동명대학교가 신입생들의 전공 이해와 진로 설계를 돕기 위한 체험형 프로그램을 마련했다.

동명대는 대학혁신지원사업과 RISE사업 공동 주관으로 지난 13일 교내에서 '2026 TU Dream 캠프'를 성황리에 개최했다.

동명대 ‘TU Dream 캠프’ RISE사업단 부스. 동명대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 캠프는 신입생들이 전공에 대한 이해도를 높이고 진로 방향을 설정할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 전공 체험 중심 프로그램과 사업 홍보 프로그램을 함께 운영해 실질적인 정보 제공과 참여 확대를 유도했다.

'꿈을 찾고, 전공에 몰입하다'를 주제로 진행된 행사는 오전 9시부터 오후 5시까지 이어졌으며, 다양한 참여형 프로그램으로 구성돼 학생들의 높은 호응을 얻었다.

행사장에는 대학혁신지원사업과 RISE사업 홍보 부스가 마련돼 사업 개요와 추진 방향, 학생 참여 프로그램, 진로·취업·창업 지원 내용 등을 안내하고 현장 상담도 진행됐다.

오징어게임을 패러디한 레크리에이션과 전공별 체험 부스, 진로 설계 특강 등이 진행되며 신입생들의 관심을 끌었다. 방송인 타일러 라쉬의 '당신이 인생의 파일럿' 특강은 자기주도적인 진로 설계의 중요성을 강조하며 큰 호응을 얻었다.

참여 학생들은 "대학 생활에 빠르게 적응할 수 있었고 전공에 대한 흥미가 높아졌다", "진로를 구체적으로 고민해 볼 수 있어 대학 생활이 기대된다"고 소감을 전했다.

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동명대학교는 대학혁신지원사업과 RISE사업을 기반으로 신입생의 전공 적응과 진로 설계를 지원하는 다양한 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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