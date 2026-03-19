처음으로 본인 거취 밝혀

제롬 파월 Fed 의장 AD 원본보기 아이콘

제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 임기 만료 전 사임할 생각이 없으며, 후임자로 지명된 케빈 워시 의장 후보의 인준이 늦어지면 임시 의장으로 직무를 계속 수행하겠다고 말했다.

파월 의장은 18일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 후 기자회견에서 "(법무부) 조사가 진행 중인 상황에서 이사회를 떠날 의사가 없다"며 이같이 밝혔다. 파월 의장이 자신의 추후 거취에 대해 구체적인 계획을 언급한 것은 이번이 처음이다.

현재 파월 의장은 Fed 청사 개보수 비용 과다 지출 문제와 관련해 법무부의 수사를 받고 있다. 앞서 파월 의장은 도널드 트럼프 대통령의 기준금리 인하 압박에 Fed의 독립성을 강조하며 각을 세운 바 있다. 법무부의 수사는 이에 대한 보복 수사라는 게 중론이다.

또 Fed 의장 후보자가 인준을 못 받을 경우 어떻게 할 것이냐는 질문에 파월 의장은 "임명될 때까지 이 자리를 제가 유지할 것이다"고 말했다.

파월 의장의 임기는 오는 5월 15일 만료된다. 후임자로 지명된 워시 후보자는 아직 청문회조차 거치지 않았다. 워시 후보자가 5월 15일 전까지 상원에서 인준받지 못하면 6월 FOMC 회의도 파월 의장이 이끌겠다는 의미다.

다만 파월 의장은 Fed 의장 임기와 별개로 이사 임기에 대해 "이사회에 남을지 결정을 안 했다"며 "미국인을 위해 최선을 결정을 내리겠다"고 말했다.

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Fed 의장은 임기를 마치면 관례상 Fed 이사 자리에서도 물러났다. 파월 의장의 임기는 5월이나, Fed 이사직 임기는 2028년 1월까지다. 트럼프 대통령이 기준금리 인하를 거칠게 압박하면서 파월 의장이 임기 만료 후 이사직은 유지할 수 있다는 관측이 나온 바 있다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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