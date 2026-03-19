전 세계 100여 곳만 선별

신세계백화점의 프리미엄 여행플랫폼 비아신세계가 루이비통으로 유명한 LVMH 계열의 럭셔리호텔·여행 그룹 벨몬드와 공식 파트너십을 체결하고, 벨몬드가 운영하는 VIP 멤버십 프로그램 '벨리니클럽'에 공식 입성했다고 19일 밝혔다.

벨리니클럽은 전 세계 엄선된 소수의 프리미엄 여행사가 포함된 네트워크로, 벨몬드 그룹 초청으로 선정되며 영국 본사에서 엄격한 심사를 진행한다. 여행사만 가입할 수 있는 벨리니클럽은 전 세계적으로도 100여 곳에 채 미치지 않을 것으로 알려져 있다. 국내에서도 극소수의 여행사만이 이름을 올리고 있다.

벨리니클럽 회원인 여행사를 통해 벨몬드 호텔을 예약하면 차별화된 VIP 의전 서비스를 누릴 수 있다. 지배인의 메시지 환대와 특별 어메니티 제공은 물론, 우선 룸 업그레드, 무료조식, 호텔 크레딧 제공 등 일반 예약으로는 경험하기 어려운 혜택들이 주어진다.

페루 쿠스코 벨몬드 호텔 외경. 비아신세계 AD 원본보기 아이콘

비아신세계와 벨몬드의 인연은 지난 2024년 파일럿 여행부터다. 당시 비아신세계 론칭을 준비하며 고품격 남미여행을 기획했다. 벨몬드 호텔에서 전 일정을 담은 15일 여행은 큰 호응을 얻었다. 당시 1인당 5000만원이 넘는 여행 금액에도 이틀 만에 완판되고 대기까지 생겨났다. 특히 브라질 이과수 국립공원내 유일한 호텔인 벨몬드 카타라타스에서 일반 관광객 없이 독점으로 이과수 폭포를 감상할 수 있는 프라이빗 산책 루트를 제공한 것이 여행객들 사이에서 화제가 됐다.

현재 비아신세계는 남미 여행은 물론, 허니문 여행지로 인기를 끄는 스페인 마르요카의 벨몬드 호텔 숙박을 포함한 여행, 이탈리아에서 벨몬드가 운영하는 하이엔드 열차 '벨몬드 오리엔트 익스프레스' 상품을 선보이고 있다.

비아신세계는 이번 벨리니클럽 입성을 발판으로 고객에게 제공할 수 있는 혜택의 폭을 넓히고, 벨몬드의 다양한 호텔과 문화적 콘텐츠를 담은 고품격 여정을 지속적으로 선보일 계획이다.

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이성환 신세계백화점 영업전략담당 상무는 "비아신세계의 벨몬드 벨리니클럽 입성은 단순한 여행 플랫폼을 넘어 세계적인 럭셔리 여행 네트워크 안에서 가치를 인정받은 것이라 의미가 깊다"며 "앞으로도 문화, 자연, 경험을 밀도 있게 담아내며 신세계만의 가치를 녹여낸 여정을 선보일 것"이라고 말했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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