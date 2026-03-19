국가유산청, 협력 간담회 및 도서 발간 기념식

카자흐스탄 등 5개국 대사단 참석

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국가유산청은 18일 서울 한국국제교류재단 글로벌센터에서 유네스코아태무형유산센터, 주한카자흐스탄대사관 등과 함께 한-중앙아시아 문화유산 협력 간담회와 나우르즈 도서 발간 기념식을 열었다.

대한민국과 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄 등 중앙아시아 5개국 간 문화유산 협력 기반을 다지기 위해 기획한 행사다. 나우르즈는 유라시아 지역의 전통 봄맞이 축제로, 13개국이 유네스코 인류무형유산으로 공동 등재한 실크로드 공유 무형유산이다.

간담회에서 최보근 국가유산청 차장과 주한 중앙아시아 5개국 대사단은 국가유산 협력 방안을 논의했다. 나우르즈의 가치를 조명하는 도서 전달식 뒤에는 '한-중앙아시아 문화유산 협력의 미래'를 주제로 한 세미나를 진행했다. 행사에는 이희수 한양대학교 명예교수, 손영훈 한국외국어대학교 중앙아연구소장 등 전문가 약 일흔 명이 참석했다.

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국가유산청 관계자는 "오는 9월 예정된 한-중앙아시아 정상회의에 앞서 문화유산 분야의 교류 공감대를 형성했다"며 "국가유산 보호와 활용을 위한 실질적 협력을 확대하겠다"고 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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