"1000원이라 부담없어요" 사고 또 사더니…생활밀착형 '다이소몰' 급성장
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버티컬 커머스 '빅4' 동반 성장
다이소몰 성장률·결제지표 선두
CJ올리브영과 다이소, 무신사, 컬리 등 국내 주요 버티컬 커머스(특정 분야에 전문화된 온라인 쇼핑) 플랫폼이 고물가와 소비 침체 속에서도 견조한 성장 흐름을 이어가고 있다. 특히 다이소의 온라인 쇼핑몰인 '다이소몰'은 최근 2년 사이 140%의 성장률을 기록하며 존재감을 키우고 있다.
서울 양천구 다이소 이마트목동점 내부. 강진형 기자
올리브영·다이소·무신사 등 버티컬 커머스 '질주'
18일 실시간 앱·결제 데이터 분석 기업 와이즈앱·리테일은 올리브영, 무신사, 다이소몰, 컬리 등 주요 버티컬 커머스 애플리케이션(앱)의 월간 활성 사용자 수(MAU)를 조사한 결과 4개 앱 모두 사용자 수가 2년 연속 증가했다고 밝혔다.
올해 2월 기준 월간 사용자 수는 올리브영이 934만명으로 1위를 차지했고 무신사(765만명), 다이소몰(516만명), 컬리(450만명)가 뒤를 이었다. 특히 올리브영은 2위 무신사와 약 200만명에 가까운 격차를 유지하며 뷰티 플랫폼 강자의 입지를 공고히 했다.
다만 성장률은 다이소몰이 앞섰다. 지난해 2월에 비해 성장률은 다이소몰 42.3%를 기록하며 1위에 올랐다. 뒤이어 컬리 34.4%, 올리브영 25%, 무신사 8.5% 순이었다. 특히 다이소몰은 2024년 2월 사용자 수 214만명에서 지난 2년간 140%가 늘어 가장 높은 증가율을 기록했다.
다이소, 결제금액·횟수까지 '상위권'
이용자 증가뿐 아니라 실제 소비 지표에서도 다이소몰의 약진이 확인된다. 결제 추정 금액 기준으로는 올리브영을 100으로 봤을 때 다이소몰이 94.9 수준까지 따라붙으며 근소한 격차를 보였다.
결제 횟수에서는 격차가 더욱 뚜렷하다. 올해 2월 기준 다이소몰의 결제 횟수는 4500만회로, 올리브영(1700만회)의 두 배를 훌쩍 넘었다. 이어 컬리 790만회, 무신사 300만회 순으로 집계됐다.
업계에서는 다이소몰의 이 같은 성과 배경으로 높은 구매 빈도를 유도하는 초저가 상품 구조와 생활밀착형 제품군을 꼽는다. 비교적 부담 없는 가격대가 반복 구매를 이끌며 결제 횟수를 끌어 올렸다는 분석이다.
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이번 조사는 와이즈앱·리테일이 한국인 안드로이드와 iOS 스마트폰 사용자 표본 조사로 실시했다.
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