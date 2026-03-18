법무부가 오는 21일 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백에 맞춰 방한하는 외국인 관광객 폭증에 대비해 '특별 입국심사 대책'을 시행한다고 18일 밝혔다.

법무부는 우선 외국인 승객 도착이 집중되는 구역과 시간대에 입국심사대를 늘려 대기 시간을 대폭 줄인다.

또 출입국 심사관의 조기 출근 및 연장 근무, 혼잡시간대 입국심사 지원 근무 확대, 도착 승객 안내 강화 등을 조치할 계획이다.

AD

법무부는 "외국인의 입국심사 대기 시간을 단축할 수 있는 방안을 마련해 국내 관광과 지역 경제 활성화에 매진하겠다"고 말했다.

한편 법무부는 19일 출입국외국인·정책본부장 주재로 국토교통부, 인천공항공사 관계자와 함께 방한 외국인 증가에 따른 인천공항 혼잡도를 개선하기 위한 관계 기관 회의를 개최한다.

방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 공연을 앞둔 16일 서울 종로구 광화문 광장에 도로 통제 안내문이 설치돼 있다. 2026.3.16 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>