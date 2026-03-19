슈퍼컴 '한강'·양자컴 '템포' 연계…AI·HPC·양자 통합 플랫폼 구축 본격화

과학 인공지능(AI) 플랫폼 구축을 위한 글로벌 협력 체계가 본격 가동된다. 정부가 추진 중인 'K-문샷' 전략의 실행력을 뒷받침할 초고성능 컴퓨팅·양자컴퓨팅 인프라 연계가 현실화되는 흐름이다.

과학기술정보통신부는 한국과학기술정보연구원(KISTI)이 미국 산호세에서 열린 엔비디아 'GTC 2026'에서 엔비디아(NVIDIA), 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE), 아이온큐(IonQ)와 각각 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.

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이번 협력의 핵심은 올 하반기 구축 예정인 국가 슈퍼컴퓨터 6호기 '한강'과 아이온큐의 이온트랩 양자컴퓨터 '템포(Tempo)'를 중심으로 한 글로벌 AI·고성능 컴퓨팅(HPC)·양자컴퓨팅 생태계 조성이다. 정부가 AI 모델·데이터·GPU 등 자원을 결집해 국가 난제를 해결하는 'K-문샷' 전략을 추진 중인 만큼, 이번 협약은 이를 실제 연구 현장에 구현하는 기반 구축 성격이 크다.

양자-HPC 결합…'과학 난제 해결 인프라' 구축

가장 핵심적인 협력은 KISTI·엔비디아·아이온큐 간 3자 협약이다. 세 기관은 양자컴퓨터와 슈퍼컴퓨터를 결합한 '양자-HPC 하이브리드 컴퓨팅' 기술 개발과 생태계 구축에 나선다.

이에 따라 KISTI의 슈퍼컴 6호기 '한강'과 아이온큐의 100큐비트급 양자컴퓨터 '템포'를 연계해 연말까지 통합 환경을 구축할 계획이다. 여기에 엔비디아의 가속 컴퓨팅 기술이 더해지면서 AI 시뮬레이션과 양자 알고리즘 연구를 동시에 수행할 수 있는 연구 환경이 마련된다.

정부와 연구계는 이 플랫폼이 신약 개발, 신소재 탐색, 금융 최적화 등 기존 컴퓨팅으로 해결이 어려웠던 고난도 문제 해결의 핵심 도구가 될 것으로 보고 있다.

'한강' 중심 AI 플랫폼…연구·인재 생태계 확장

KISTI는 HPE와의 협력을 통해 슈퍼컴 6호기 '한강'의 운영 효율성과 확장성을 높이고, 주요 과학 응용 소프트웨어를 최적화해 대규모 계산 환경을 안정적으로 구현할 계획이다. 동시에 양자-HPC 통합 서비스 환경 구축도 병행된다.

엔비디아와는 슈퍼컴 GPU 자원을 활용한 대규모 과학 AI 모델과 분야별 파운데이션 모델 개발에 협력한다. GPU 가속 기반 계산과학 환경 고도화와 함께 부트캠프·해커톤·워크숍 등 교육 프로그램을 공동 운영해 연구자 활용 역량도 강화할 방침이다.

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김성수 과기정통부 연구개발정책실장은 "슈퍼컴퓨터와 양자컴퓨터는 AI 기반 과학 연구 패러다임 전환의 핵심 인프라"라며 "이번 협약을 계기로 국내 연구자들이 세계 최고 수준의 컴퓨팅 환경을 활용해 혁신 성과를 창출하고 'K-문샷' 미션 달성을 가속할 것"이라고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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