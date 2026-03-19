첫 방한 리사수 CEO '깜짝 발표' 예고 [1분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①[마켓]첫 방한 리사수 AMD CEO '깜짝 발표' 예고

②[원자재]나프타 흔들리자…석화업계 '셰일가스 에탄' 눈돌린다

③[방산]방산·조선주…중동 포화 속 '수주·마진' 터진다

MARKET INDEX : Year to date

TOP 3 NEWS

■ [단독]첫 방한 리사수 AMD CEO '깜짝 발표' 예고 ○취임 이후 12년 만에 첫 방한

○"삼성과 파트너들 만나러 와"

○메모리 넘어 파운드리 협력

■ 나프타 흔들리자…석화업계 '셰일가스 에탄' 눈돌린다 ○중동 리스크, 중국 공급과잉에 구조 한계

○원료, 공정 전환 해법 놓고 업계 고심

○석화 산업, 나프타 탈피 두고 구조 재편 기로

■ 방산·조선주…중동 포화 속 '수주·마진' 터진다 ○K-방산, 중동 수요 정조준

○국산 방공 무기 등 주목

○LNG선, 탱커 수주 잭팟 예상

돈이 되는 法

■ 경찰도 전경예우 제동 걸리나 ○법조 이해충돌 방지 위한 입법 논의 확산

○'변호사 경찰' 로펌 취업 제한 등 법안 발의

○전관예우 방지 필요 vs 현실성 부족…의견 엇갈려

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/2026031815343713870

■ "법대로 했을 뿐" vs "꼼수 담합" 해운사·이통사-공정위, 1900억 공방 ○해운사·이통3사 담합 제재 놓고 공정위와 공방

○기업들 "법 따른 정당한 행위" 주장

○관련 소송 잇따라…소송 결과 관심

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/2026031815371638525

■ "테라·루나 2022년 5월 12일 후 보유자는 배상 못 받는다" ○싱가포르 항소법원, 테라·루나 투자자 일부 배상 제한

○사기 알고도 버텼다면 투기…손해 배상 불가

○매각 시점 반영해 일부 투자자 배상액 상향

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/2026031815400149103

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

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