첫 방한 리사수 CEO '깜짝 발표' 예고 [1분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①[마켓]첫 방한 리사수 AMD CEO '깜짝 발표' 예고
②[원자재]나프타 흔들리자…석화업계 '셰일가스 에탄' 눈돌린다
③[방산]방산·조선주…중동 포화 속 '수주·마진' 터진다
MARKET INDEX : Year to date
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TOP 3 NEWS
■ [단독]첫 방한 리사수 AMD CEO '깜짝 발표' 예고
○취임 이후 12년 만에 첫 방한
○"삼성과 파트너들 만나러 와"
○메모리 넘어 파운드리 협력
○"삼성과 파트너들 만나러 와"
○메모리 넘어 파운드리 협력
■ 나프타 흔들리자…석화업계 '셰일가스 에탄' 눈돌린다
○중동 리스크, 중국 공급과잉에 구조 한계
○원료, 공정 전환 해법 놓고 업계 고심
○석화 산업, 나프타 탈피 두고 구조 재편 기로
○원료, 공정 전환 해법 놓고 업계 고심
○석화 산업, 나프타 탈피 두고 구조 재편 기로
■ 방산·조선주…중동 포화 속 '수주·마진' 터진다
○K-방산, 중동 수요 정조준
○국산 방공 무기 등 주목
○LNG선, 탱커 수주 잭팟 예상
○국산 방공 무기 등 주목
○LNG선, 탱커 수주 잭팟 예상
돈이 되는 法
■ 경찰도 전경예우 제동 걸리나
○법조 이해충돌 방지 위한 입법 논의 확산
○'변호사 경찰' 로펌 취업 제한 등 법안 발의
○전관예우 방지 필요 vs 현실성 부족…의견 엇갈려
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/2026031815343713870
○'변호사 경찰' 로펌 취업 제한 등 법안 발의
○전관예우 방지 필요 vs 현실성 부족…의견 엇갈려
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/2026031815343713870
■ "법대로 했을 뿐" vs "꼼수 담합" 해운사·이통사-공정위, 1900억 공방
○해운사·이통3사 담합 제재 놓고 공정위와 공방
○기업들 "법 따른 정당한 행위" 주장
○관련 소송 잇따라…소송 결과 관심
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/2026031815371638525
○기업들 "법 따른 정당한 행위" 주장
○관련 소송 잇따라…소송 결과 관심
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/2026031815371638525
■ "테라·루나 2022년 5월 12일 후 보유자는 배상 못 받는다"
○싱가포르 항소법원, 테라·루나 투자자 일부 배상 제한
○사기 알고도 버텼다면 투기…손해 배상 불가
○매각 시점 반영해 일부 투자자 배상액 상향
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/2026031815400149103
○사기 알고도 버텼다면 투기…손해 배상 불가
○매각 시점 반영해 일부 투자자 배상액 상향
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/2026031815400149103
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