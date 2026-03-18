심리 치유·조직 결속 강화 '소통 프로그램' 마련

웃음·공감 바탕 정서적 회복…구성원 보호 초점

금호타이어가 임직원과 가족들을 위해 방송인 김제동씨를 초청, 토크콘서트를 진행했다. 금호타이어 제공 AD 원본보기 아이콘

금호타이어는 임직원을 대상으로 방송인 김제동을 초청해 웃음을 주고 공감대를 나누는 토크콘서트를 열었다고 18일 밝혔다.

토크 콘서트는 전날 오후 조선대학교 해오름관에서 '위로, 회복 그리고 새로운 기대'란 주제로 진행됐다.

지난해 광주공장 화재 이후 복구와 안정화에 쉼 없이 달려온 임직원들의 심리적 피로감을 완화하고 구성원들 간 공감과 소통을 통해 조직의 결속력을 높이기 위해 마련됐다.

웃음과 공감을 바탕으로 정서적 회복을 도모하고, 회사의 구성원 보호 및 회복 중심 조직문화에 대한 메시지를 전달하는 데 초점을 뒀다.

김제동씨는 특유의 입담으로 참석한 임직원들에게 웃음을 선사하면서 공감대를 이끌어 냈다. 더불어 자신만의 이야기를 진솔하게 풀어내면서 함께 슬픔을 덜어내고 기쁨을 더하는 시간을 선사했다.

삶과 일상에 대한 이야기를 중심으로 서로의 경험을 나누며 공감과 위로의 메시지를 전달하고 '함께 겪었고, 함께 회복한다'는 공동체 의식을 공유했다. 또 조직 내 신뢰를 회복하고 긍정적인 조직문화를 확산하는 시간으로 진행됐다.

황호길 안전생산혁신본부장은 "예기치 못한 화재로 모두가 어려운 시간을 겪었지만, 현장을 지키며 함께 버텨준 임직원 여러분과 묵묵히 응원해 준 가족분들께 깊은 감사의 말씀을 드린다"면서 "금호타이어는 구성원과 가족의 믿음을 바탕으로 더욱 단단하고 끈끈한 공동체로 성장해 나갈 것이다"고 말했다.

정종오 대표지회장은 인사말에서 "오늘 이 자리는 금호타이어 구성원들 뿐만 아니라 가족분들을 위한 자리다"며 "이런 새로운 문화행사가 앞으로 10년, 20년 계속되길 바란다"고 말했다.

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토크 콘서트에 참석한 한 사원은 "사상 초유의 사고를 갑작스레 맞닥뜨리면서 심리적인 스트레스가 극에 달했는데, 김제동씨의 진솔한 말이 큰 힘이 됐다"며 "동료들과 함께 보며 울고 웃었던 이 시간이 두고두고 기억에 남을 것 같다"고 밝혔다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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