과기원-출연연-거점대학 연계 강화…AI 교육·연구·장비 공동 활용까지 재설계

과학기술정보통신부와 교육부가 인공지능(AI) 등 첨단 분야 인재 양성 체계를 전주기적으로 재설계하고, 이를 반영한 국가 인재 정책을 오는 6월 확정한다. 학령인구 감소와 글로벌 인재 확보 경쟁에 대응해 부처 간 칸막이를 넘는 통합형 인재 정책을 본격 추진하는 것이다.

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관과 최교진 교육부 장관은 19일 국가과학기술자문회의에서 '과기정통부-교육부 인재 정책 온담회'를 열고 과학기술·AI 인재 양성, 지역 협력체계 구축, 연구시설 공동 활용 등 주요 정책 과제를 논의했다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진. 픽사베이 제공 AD 원본보기 아이콘

양 부처는 인재의 유입부터 성장, 활동까지 전 주기를 아우르는 협력 체계를 구축하기로 했다. 이를 위해 정책 실무 협의회를 구성하고 협력 과제를 구체화해 '제5차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(2026~2030)'에 반영, 오는 6월까지 확정할 계획이다.

AI 교육부터 지역대학까지…인재 양성 체계 전면 재설계

양 부처는 AI 인재 양성을 위한 교육 혁신에도 속도를 낸다. 초·중등 단계에서는 AI 실습 교육 플랫폼을 구축해 학생들이 데이터와 AI 모델을 직접 다루는 환경을 조성하고, 생성형 AI 활용 가이드라인과 윤리 교육도 공동 추진한다. 교원 대상 AI 역량 강화 연수도 확대할 예정이다.

대학 단계에서는 과기정통부의 과기원 AI 단과대학·AI 중심대학과 교육부의 AI 거점대학 간 공동연구, 학점교류, 우수 교과 개방 등을 확대해 지역 기반 AI 인재 양성 체계를 구축한다. 전 국민을 대상으로 한 맞춤형 AI 교육 콘텐츠 개발과 경진대회 참여 확대도 추진한다.

지역 균형발전 측면에서는 '5극 3특' 전략과 연계해 과기원·출연연·거점 국립대 간 협력을 강화한다. 공동 연구와 인력 교류를 활성화하고, 지역 기업 수요를 반영한 기술 발굴부터 사업화까지 연계하는 산·학·연 협력 생태계를 구축한다는 계획이다.

이와 함께 대학 연구시설과 장비의 공동 활용을 확대해 연구 효율성을 높이고, 장비 전문 인력 운영도 확산하기로 했다. 양 부처는 관련 정책과 사업을 연계해 연구 현장에 공동 활용 체계를 빠르게 정착시킬 방침이다.

배경훈 과학기술정보통신부 장관은 "지금이 인재 정책의 골든타임"이라며 "과기정통부와 교육부가 원팀으로 협력해 미래 세대를 위한 혁신적 인재 양성 생태계를 구축하겠다"고 말했다. 최교진 교육부 장관은 "저출생과 AI 대전환, 글로벌 기술패권 경쟁 속에서 국가 경쟁력의 핵심은 인재"라며 "초·중등부터 고등·평생교육까지 전 생애주기 인재 양성을 위해 협력을 강화하겠다"고 밝혔다.

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양 부처는 이번 논의 내용을 바탕으로 세부 협력 계획을 구체화해 올해 상반기 내 과학기술관계장관회의에 상정할 예정이다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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